Abren el concurso para el Parque Solar Municipal de Guaymallén

Familias de Iglesia recibieron hoy su vivienda
El gobernador de San Juan realizó esta nueva entrega de viviendas a 33 familias. Se trata del barrio Ampliación Cuesta del Viento
El proyecto se desarrollará en el ex vertedero de Puente de Hierro y permitirá cubrir todo el consumo eléctrico municipal con energía limpia.Política17/12/2025Redacción CuyoNoticias
Emesa, la Empresa Mendocina de Energía, abrió el concurso público para la construcción del Parque Solar Guaymallén, que se emplazará en el predio del ex vertedero de residuos de Puente de Hierro, cerrado por el municipio en junio pasado. La iniciativa busca transformar el antiguo basural en un centro generador de energía renovable.
El proyecto prevé la instalación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida con una potencia aproximada de 5,4 MW, suficiente para abastecer la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público. Según destacó el intendente Marcos Calvente, se trata de un parque solar destinado al autoconsumo, que posicionará a Guaymallén como el primer municipio del país en contar con un desarrollo de estas características.
Emesa estará a cargo del proyecto, la licitación, la supervisión y la puesta en marcha del parque bajo la modalidad “llave en mano”, para luego entregarlo al municipio. Desde la empresa resaltaron que la iniciativa permitirá reducir la huella de carbono y avanzar en el uso de energías limpias en la gestión pública.
Los pliegos estarán disponibles para consulta de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre hasta el 5 de febrero de 2026. Las consultas podrán realizarse hasta el 3 de febrero al correo [email protected], con el asunto “Consultas PS Guaymallén”.
El gobernador de San Juan realizó esta nueva entrega de viviendas a 33 familias. Se trata del barrio Ampliación Cuesta del Viento
Lo cobrarán en enero en consonancia con las medidas anunciadas para empelados de planta permanente, así lo dispuso el Gobernador Marcelo Orrego
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.
Los Sectores 3 y 4 suman espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio en homenaje a Malvinas, fortaleciendo el perfil turístico del parque sanjuanino.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Maximiliano “El Profe” Segura, Alfredo “Coki” Soto y Ángel “El Diablito” Arancibia se consagraron campeones sudamericanos con victorias por nocaut.
La última edición de 2025 reunió a emprendedores, artesanos y artistas en una jornada con espectáculos, exposiciones y música en vivo.
La bodega mendocina presentó un refresh enológico, nuevos vinos y un rediseño de etiquetas que apunta a un perfil más joven, fresco y accesible.
Bajo el lema “Especialmente con Amor” celebró durante un mes las recetas y saberes familiares mendocinos, con historias, premios y un fuerte anclaje cultural.
Fue en la primera final de la Superliga entre Godoy Cruz y Macabi, un insulto antisemita desde la tribuna dictaminó que el juego se suspendiera.