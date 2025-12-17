Abren el concurso para el Parque Solar Municipal de Guaymallén

Emesa, la Empresa Mendocina de Energía, abrió el concurso público para la construcción del Parque Solar Guaymallén, que se emplazará en el predio del ex vertedero de residuos de Puente de Hierro, cerrado por el municipio en junio pasado. La iniciativa busca transformar el antiguo basural en un centro generador de energía renovable.

El proyecto prevé la instalación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida con una potencia aproximada de 5,4 MW, suficiente para abastecer la totalidad de los servicios municipales, incluido el alumbrado público. Según destacó el intendente Marcos Calvente, se trata de un parque solar destinado al autoconsumo, que posicionará a Guaymallén como el primer municipio del país en contar con un desarrollo de estas características.

Emesa estará a cargo del proyecto, la licitación, la supervisión y la puesta en marcha del parque bajo la modalidad “llave en mano”, para luego entregarlo al municipio. Desde la empresa resaltaron que la iniciativa permitirá reducir la huella de carbono y avanzar en el uso de energías limpias en la gestión pública.

Los pliegos estarán disponibles para consulta de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre hasta el 5 de febrero de 2026. Las consultas podrán realizarse hasta el 3 de febrero al correo [email protected], con el asunto “Consultas PS Guaymallén”.





