Paso Cristo Redentor Habilitado

Bono para contratados de la Administración Pública de San Juan

Lo cobrarán en enero en consonancia con las medidas anunciadas para empelados de planta permanente, así lo dispuso el Gobernador Marcelo Orrego

Política16/12/2025Periodistas CuyoNoticiasPeriodistas CuyoNoticias

ciudad de San JuanEl Gobierno de San Juan extiende el bono de $120.000 al personal contratado de la Administración Pública Provincial. LO hace en consonancia con las medidas anunciadas para los empelados de planta.

El Gobernador Marcelo Orrego ha dispuesto que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.

Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino. La medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones.

min de educacion sjSan Juan: un centenar de escuelas ya usan la plataforma EDUGE

En consonancia con las medidas anunciadas para la planta de la Administración Pública Provincial, el Gobernador Marcelo Orrego ha dispuesto que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.
Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino. 

La medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones.

1140x110

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter CuyoNoticias

Suscríbete al newsletter para recibir periódicamente las novedades en tu email