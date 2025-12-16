Bono para contratados de la Administración Pública de San Juan

Familias de Iglesia recibieron hoy su vivienda
El gobernador de San Juan realizó esta nueva entrega de viviendas a 33 familias. Se trata del barrio Ampliación Cuesta del Viento
El Gobierno de San Juan extiende el bono de $120.000 al personal contratado de la Administración Pública Provincial. LO hace en consonancia con las medidas anunciadas para los empelados de planta.
El Gobernador Marcelo Orrego ha dispuesto que el bono extraordinario de $120.000 también alcance a los trabajadores contratados del Estado. El pago se realizará el 16 de enero del 2026, al igual que el resto de la planta de trabajadores de la Administración Pública.
Esta decisión reafirma el compromiso de la gestión provincial de brindar un acompañamiento equitativo a todo el equipo humano que integra el Estado sanjuanino. La medida reconoce la labor del personal contratado y busca mitigar el impacto del contexto económico actual, garantizando que el beneficio llegue de manera efectiva a quienes prestan servicios en las distintas reparticiones.
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.
Los Sectores 3 y 4 suman espacios recreativos, senderos accesibles y un sitio en homenaje a Malvinas, fortaleciendo el perfil turístico del parque sanjuanino.
Nancy Sosa se reunió en Mendoza con la Fiscal General de Distrito para evaluar el trabajo 2025 y definir estrategias conjuntas en la lucha contra el narcotráfico.
Más de 140 educadores de la Región I recibieron sus certificados en la UPrO Tercera Rotonda, tras completar la capacitación del Ministerio de Desarrollo Humano.
La provincia presentó las primeras 10 denuncias del país por incumplir la vacunación obligatoria, en un contexto de reaparición de enfermedades ya erradicadas.
Poggi anunció cuatro casas del plan “Tenemos Futuro” y confirmó que los materiales se fabricarán en Alto Pencoso, generando empleo y movimiento económico.
Como parte de las reuniones con mandatarios provinciales, el jefe de Gabinete y el ministro del Interior, analizaron la agenda compartida entre Nación y provincias
El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional Amateur
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.
La empresa minera ubicada en Calingasta inició las actividades de la temporada estival durante la cual se espera superar los 25.000 metros de perforaciones