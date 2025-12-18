San Juan: ratifican que la inscripción escolar es gratuita

Godoy Cruz dejará de emitir tasas municipales en papel
El Ministerio de Educación aclaró que ningún establecimiento estatal puede exigir pagos para inscribir o mantener a estudiantes en el sistema educativo.Política18/12/2025Redacción CuyoNoticias
El Ministerio de Educación ratificó que las inscripciones para el ciclo lectivo en las escuelas de gestión estatal son completamente gratuitas en todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.
Desde la cartera educativa se recordó que ningún equipo directivo puede exigir el pago de dinero, ya sea obligatorio o “voluntario”, como condición para la inscripción, el ingreso o la permanencia de los estudiantes, ni para la realización de trámites administrativos.
La gratuidad de la educación pública de gestión estatal está respaldada por la Ley Provincial Nº 6416, sancionada en 1993, que establece la gratuidad de boletines de calificaciones, certificaciones y cualquier otro trámite realizado en instituciones educativas dependientes del Estado provincial.
En este marco, el Ministerio solicitó a los equipos directivos cumplir estrictamente con la normativa vigente e invitó a las familias a informarse y realizar consultas ante cualquier duda o irregularidad.
Para consultas o reclamos, las familias pueden comunicarse con las distintas direcciones del Ministerio de Educación a través de los números oficiales correspondientes a cada nivel y modalidad educativa.
-Dirección de Educación Inicial: 4305798
-Dirección de Educación Primaria: 4305850
-Dirección de Educación Secundaria Orientada y Artística: 4302135
-Dirección de Educación Secundaria Técnica y Formación Profesional: 4305816
-Dirección de Educación Especial: 4307703 -Dirección de Educación Superior: 4305843
-Dirección de Educación permanente de Jóvenes y Adultos: 4305810
