Sporting Lisboa campeón mundial en San Juan

Ante un estadio sanjuanino Aldo Cantoni repleto de hinchas y emoción, el Sporting Lisboa de Portugal se consagró campeón del Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino, al vencer por 3-2 al Barcelona en una final vibrante que se definió en tiempo extra.

El certamen, que tuvo lugar en San Juan (Argentina), capital histórica del hockey sobre patines, marcó la primera edición del torneo bajo este formato masculino, reuniendo a los mejores equipos del mundo.



Tres sanjuaninos campeones del mundo

El título tuvo un sabor especial para la provincia Cuyana, ya que Gonzalo Romero, Facundo Brigde y Danilo Rampulla, tres hockistas sanjuaninos, integraron el plantel del conjunto portugués y fueron protagonistas en el triunfo.

“Ganar en mi tierra y representar a San Juan a este nivel es un orgullo enorme”, expresó emocionado Romero tras el encuentro.



Una final europea de alto nivel

El encuentro decisivo ofreció un espectáculo digno de un Mundial. Ambos equipos mostraron su jerarquía, y el Sporting Lisboa logró imponerse con efectividad y carácter en los momentos claves del partido.

Las tribunas del Aldo Cantoni se colmaron de familias, jóvenes y fanáticos del hockey, quienes disfrutaron de una verdadera fiesta deportiva con clima internacional y espíritu sanjuanino.



Resultados y posiciones finales

🥇 Sporting Lisboa (Portugal)

🥈 Barcelona (España)

🥉 Barcelos (Portugal), que derrotó a Centro Valenciano

5° Olimpia

7° Andes Talleres



Autoridades presentes en la jornada

El evento contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, el vicegobernador Fabián Martín, el ministro de Turismo, Cultura y Deporte Guido Romero, el ministro de Producción Gustavo Fernández y el secretario de Deporte Pablo Tabachnik, entre otras autoridades provinciales.

Desde la Agencia Deporte San Juan, su presidente Pablo Aubone destacó:

“San Juan volvió a demostrar que es la cuna del hockey sobre patines mundial. Este evento deja una huella enorme para el deporte y para la provincia”.



San Juan, capital mundial del hockey sobre patines

Con organización impecable, tribunas colmadas y jugadores locales brillando a nivel internacional, San Juan reafirmó su lugar como la capital mundial del hockey sobre patines.

El Mundial de Clubes de Hockey sobre Patines Masculino cerró su primera edición con un mensaje claro: el deporte sanjuanino está preparado para seguir haciendo historia.





Hegemonía en Hockey sobre patines

Durante la última década, el Mundial de Clubes de hockey sobre patines masculino ha sido escenario de una marcada hegemonía europea, con clubes portugueses y españoles dominando el palmarés. Este torneo, que reúne a los mejores equipos del mundo en una competencia de alto nivel, ha ganado relevancia internacional, especialmente desde que San Juan, Argentina, se consolidó como sede recurrente.

Entre 2015 y 2025, los campeones han sido los siguientes:

FC Barcelona (España) se coronó en 2015 y 2019, reafirmando su histórica tradición en el hockey sobre patines.

Benfica (Portugal) logró el título en 2017, sumando otro trofeo a su vitrina tras haber ganado también en 2013.

OC Barcelos (Portugal) se consagró en 2021, demostrando el crecimiento sostenido del hockey luso.

Sporting CP (Portugal) fue el último campeón confirmado, alzando el trofeo en 2023 en San Juan.





La elección de San Juan como sede ha sido clave para el desarrollo del hockey sobre patines en América Latina. La provincia argentina, considerada la “Capital Mundial del Hockey”, ha albergado varias ediciones recientes del certamen, lo que ha permitido una mayor visibilidad del deporte en la región y ha impulsado la participación de clubes sudamericanos.

En este contexto, el Mundial de Clubes no solo ha servido como vitrina para el talento europeo, sino también como plataforma para que equipos latinoamericanos midan fuerzas con las potencias tradicionales.





RESUMEN DEPORTIVO

ANDES TALLERES 4 – MELBOURNE 4 (7° y 8° PUESTO)

En la quinta y última jornada, correspondiente a la segunda fase del torneo, comenzó la actividad con el encuentro por el 7° y 8° puesto, entre Andes Talleres (Argentina) y Melbourne (Australia), donde en el primer tiempo hubo mucha paridad en el marcador pero pocos goles, mientras que en el segundo parcial se abrieron los dos arcos, terminando el juego igualado en 4 en el tiempo reglamentario. Luego en penales, el equipo mendocino prevaleció por 3-1 y se quedó la séptima posición del certamen. El último puesto lo ocupó el conjunto australiano.

Andes Talleres: Nahuel Silvestri (2), Exequiel Tamborindegui (1), Giovanni Innella (1)

Melbourne: Facundo Peralta (4)

Resultados de Andes Talleres:

1-9 frente a Barcelona

2-8 frente a Sporting

6-5 frente a Olimpia

1-2 frente a San Jorge

4-4 (3-1) frente a Melbourne

Resultados de Melbourne:

1-4 frente a San Jorge

2-3 frente a Centro Valenciano

5-7 frente a Barcelos

3-6 frente a Olimpia

4-4 (1-3) frente a Andes Talleres

SAN JORGE 4 – OLIMPIA 5 (5° Y 6° PUESTO)

El segundo encuentro de la mañana lo jugaron San Jorge (Chile) y Olimpia (Argentina), válido por el quinto y sexto puesto, partido en el cual “Los Turcos” ganaron ajustadamente a los chilenos 5-4 y lograron la quinta posición en el certamen. Olimpia iba ganando 5-0 y los chilenos remontaron para mantener expectante al espectador hasta el final.

San Jorge: Lautaro Luna (1), Ignacio Molina (2), Matías Morales (1)

Olimpia: Francisco Mas (1), Benjamín Bailón (1), Octavio Ortar (1), Gonzalo Acosta (2)

Resultados de San Jorge

1-4 frente a Melbourne

1-8 frente a Barcelos

2-7 frente a Centro Valenciano

2-1 a Andes Talleres

4-5 Frente a Olimpia

Resultados de Olimpia

3-7 frente a Sporting

3-4 frente a Barcelona

5-6 frente a Andes Talleres

6-3 frente a Melbourne

5-4 frente a San Jorge

BARCELOS 10 - CENTRO VALENCIANO 4 (3° Y 4° PUESTO)

El equipo portugués venció en duelo por el tercer y cuarto puesto al conjunto sanjuanino por 10-4 al conjunto de “La Barraca”, y logró el tercer escalón del podio en este certamen.

Barcelos: Franco Ferruccio (2), Carlos Ramos (1), Miguel Rocha (3), Pedro Silva (2), Kyllian Gil (2)

Centro Valenciano: Luca Garcés (2), Franco Gómez (1), Víctor Carrazco (1)

Resultados de Barcelos

6-2 frente a Centro Valenciano

8-1 a San Jorge

7-5 a Melbourne

1-3 frente a Sporting

10-4 a Centro Valenciano

Resultados de Centro Valenciano

2-6 frente a Barcelos

3-2 a Melbourne

7-2 a San Jorge

0-5 ante Barcelona

4-10 ante Barcelos

BARCELONA 2 – SPORTING 3 (1° Y 2° PUESTO)

El último encuentro de este mundial de clubes lo tuvo al conjunto blaugrana enfrentando a los lusos, siendo un partido parejo en cuanto a juego y en el marcador, con una paridad en 2 en tiempo reglamentario. Los portugueses dominaron en el alargue y con un gol en ese período se quedaron con el partido final del certamen internacional masculino por 3 a 2.

Barcelona: Ferrán Font (2),

Sporting: Gonzalo Romero (1), Alesandro Verona (2),

Resultados de Barcelona

9-1 ante Andes Talleres

4-3 a Olimpia

3-1 a Sporting

5-0 ante Centro Valenciano

2-3 frente a Sporting (tiempo extra)

Resultados de Sporting

7-3 a Olimpia

8-2 a Andes Talleres

1-3 frente a Barcelona

3-1 ante Barcelos

3-2 a Barcelona (tiempo extra)