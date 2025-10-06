Dionisias Rosé se suma a la campaña del Mes Rosa

Romano Group: minería, energía y consenso 2026 YA!
Dionisias Rosé es una feria protagonizada por mujeres dedicada a la concientización, sensibilización y prevención del cáncer de mama y que acompaña la campaña del Mes Rosa.06/10/2025Redacción CuyoNoticias
La feria que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader el próximo sábado 18 de octubre, entre las 13 y las 19 horas, incluirá degustación de vinos y espumantes rosados, naranjos y blanc de noir, amplia oferta de productos artesanales, la posibilidad de visitar los jardines del Fader y un espectáculo de música en vivo.
El show organizado por Cultura de la Provincia, estará a cargo del grupo de tango femenino “Entramadas” y se desarrollará a partir de las 18 horas.
El ingreso general a la feria es gratuito (con cupo limitado): se podrá comer en el patio de foodtrucks y acceder a la degustación de vinos mediante un ticket que se compra de forma anticipada por @entradaweb (Dionisias Rosé 2025).
Participan las siguientes bodegas:
Mariela Ardito (Vinos de Autor)
Finca Savina
Susana Balbo Wines
Bodegas Chandon
Brebaje Divino
Finca Musse
Miriam Gómez (Vinos de Autor)
Bodegas Argento y Otronia
Bodega Vistalba
Casa de Uco Vineyards
Finca La Celia
Laboratorio Eno con vinos de A16 y Vignes des Andes
Bodega Trapiche
Bodega Santa Julia
Bodega Kaiken
Invitado especial: Vermout Testa Matta.
Productoras
Aceite de Oliva Rapa
Alquería Vinagres Varietales
Kyros y Mujeres Picantes
Alma Cueros
Más que Maderas
Terruños de Mendoza
Cavas de Lunlunta
Renasce Sombreros.
En esta feria podrá:
● Acceder a una degustación amplia de vinos, espumosos y vermuts de famosas bodegas.
● Disfrutar de un espectáculo de música en vivo.
● Visitar el Museo Fader.
● Pasear por la feria de emprendedoras, conocer y degustar sus productos.
● Comprar vinos y productos artesanales a buen precio-
● Comprar comida en el patio de foodtrucks.
Dionisias Wine Fair es una feria que convoca a empresas con mujeres en roles protagónicos en su equipo, enólogas, consultoras, dueñas de bodegas, ingenieras agrónomas y sommeliers. El objetivo de estas ferias de vino es potenciar el rol femenino en la industria del vino.
La importancia de Dionisias Wine Fair – que va por su quinta edición- fue reconocida en 2023, cuando el evento fue declarado de Interés Provincial por el entonces Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza.
