Dionisias Rosé se suma a la campaña del Mes Rosa

Dionisias Rosé es una feria protagonizada por mujeres dedicada a la concientización, sensibilización y prevención del cáncer de mama y que acompaña la campaña del Mes Rosa.

La feria que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader el próximo sábado 18 de octubre, entre las 13 y las 19 horas, incluirá degustación de vinos y espumantes rosados, naranjos y blanc de noir, amplia oferta de productos artesanales, la posibilidad de visitar los jardines del Fader y un espectáculo de música en vivo.

El show organizado por Cultura de la Provincia, estará a cargo del grupo de tango femenino “Entramadas” y se desarrollará a partir de las 18 horas.  

El ingreso general a la feria es gratuito (con cupo limitado): se podrá comer en el patio de foodtrucks y acceder a la degustación de vinos mediante un ticket que se compra de forma anticipada por @entradaweb (Dionisias Rosé 2025).

Participan las siguientes bodegas:

Mariela Ardito (Vinos de Autor)
Finca Savina
Susana Balbo Wines
Bodegas Chandon
Brebaje Divino
Finca Musse
Miriam Gómez (Vinos de Autor)
Bodegas Argento y Otronia
Bodega Vistalba
Casa de Uco Vineyards
Finca La Celia
Laboratorio Eno con vinos de A16 y Vignes des Andes
Bodega Trapiche
Bodega Santa Julia
Bodega Kaiken
Invitado especial: Vermout Testa Matta.

Productoras
Aceite de Oliva Rapa
Alquería Vinagres Varietales
Kyros y Mujeres Picantes
Alma Cueros
Más que Maderas
Terruños de Mendoza
Cavas de Lunlunta
Renasce Sombreros.

En esta feria podrá:

●        Acceder a una degustación amplia de vinos, espumosos y vermuts de famosas bodegas.
●        Disfrutar de un espectáculo de música en vivo.
●        Visitar el Museo Fader.
●        Pasear por la feria de emprendedoras, conocer y degustar sus productos.
●        Comprar vinos y productos artesanales a buen precio-
●        Comprar comida en el patio de foodtrucks.

Dionisias Wine Fair es una feria que convoca a empresas con mujeres en roles protagónicos en su equipo, enólogas, consultoras, dueñas de bodegas, ingenieras agrónomas y sommeliers. El objetivo de estas ferias de vino es potenciar el rol femenino en la industria del vino.

La importancia de Dionisias Wine Fair – que va por su quinta edición- fue reconocida en 2023, cuando el evento fue declarado de Interés Provincial por el entonces Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza.

 

 

 

 

 

 

 

 

