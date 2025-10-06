Dionisias Rosé se suma a la campaña del Mes Rosa

La feria que tendrá lugar en el Museo de Bellas Artes Emiliano Guiñazú – Casa Fader el próximo sábado 18 de octubre, entre las 13 y las 19 horas, incluirá degustación de vinos y espumantes rosados, naranjos y blanc de noir, amplia oferta de productos artesanales, la posibilidad de visitar los jardines del Fader y un espectáculo de música en vivo.

El show organizado por Cultura de la Provincia, estará a cargo del grupo de tango femenino “Entramadas” y se desarrollará a partir de las 18 horas.





El ingreso general a la feria es gratuito (con cupo limitado): se podrá comer en el patio de foodtrucks y acceder a la degustación de vinos mediante un ticket que se compra de forma anticipada por @entradaweb (Dionisias Rosé 2025).

Participan las siguientes bodegas:



Mariela Ardito (Vinos de Autor)

Finca Savina

Susana Balbo Wines

Bodegas Chandon

Brebaje Divino

Finca Musse

Miriam Gómez (Vinos de Autor)

Bodegas Argento y Otronia

Bodega Vistalba

Casa de Uco Vineyards

Finca La Celia

Laboratorio Eno con vinos de A16 y Vignes des Andes

Bodega Trapiche

Bodega Santa Julia

Bodega Kaiken

Invitado especial: Vermout Testa Matta.

Productoras

Aceite de Oliva Rapa

Alquería Vinagres Varietales

Kyros y Mujeres Picantes

Alma Cueros

Más que Maderas

Terruños de Mendoza

Cavas de Lunlunta

Renasce Sombreros.

En esta feria podrá:

● Acceder a una degustación amplia de vinos, espumosos y vermuts de famosas bodegas.

● Disfrutar de un espectáculo de música en vivo.

● Visitar el Museo Fader.

● Pasear por la feria de emprendedoras, conocer y degustar sus productos.

● Comprar vinos y productos artesanales a buen precio-

● Comprar comida en el patio de foodtrucks.

Dionisias Wine Fair es una feria que convoca a empresas con mujeres en roles protagónicos en su equipo, enólogas, consultoras, dueñas de bodegas, ingenieras agrónomas y sommeliers. El objetivo de estas ferias de vino es potenciar el rol femenino en la industria del vino.

La importancia de Dionisias Wine Fair – que va por su quinta edición- fue reconocida en 2023, cuando el evento fue declarado de Interés Provincial por el entonces Ministerio de Turismo y Cultura de Mendoza.