La magia navideña transforma la ciudad de Mendoza

El espíritu de la Navidad envuelve la Ciudad de Mendoza creando espacios especialmente ambientados para las fiestas. Dos pinos gigantes, en Peatonal y plaza Independencia, símbolos del comienzo de una programación que transforma al centro en una Ciudad Navideña.

El clima de fin de año con una postal que se vuelve protagonista: dos pinos de Navidad especialmente diseñados y montados en espacios emblemáticos del centro.

El pino ubicado en la Peatonal Sarmiento responde a un estilo clásico y tradicional. Con ramas de follaje verde, adornos de pelotas en tonos dorado, rojo y verde con brillo, y una iluminación realizada con mangueras de luz. La estructura alcanza los 9 metros de altura y acompaña el recorrido diario de vecinos y turistas por el corazón de la Ciudad.

En tanto, el pino de la plaza Independencia se impone con sus 12 metros y una impronta contemporánea y simbólica. Inspirado en los colores típicos de la Navidad, incorpora materiales reciclados trabajados en el taller de la Subsecretaría de Cultura y propone, desde su diseño, la metáfora de una ciudad que abraza. La pieza fue íntegramente creada y realizada por personal de esa área municipal, reforzando el mensaje de identidad, creatividad y compromiso ambiental.

Ambas estructuras no sólo decoran, sino que funcionan como ejes visuales de una programación pensada para todo diciembre, con actividades culturales, solidarias y recreativas que buscan celebrar la Navidad en comunidad, impulsar el comercio local y reforzar la tradición.

Recorrido de Papá Noel y Encendido de árboles

Entre las fechas destacadas, el encendido oficial de luces se realizará el sábado 20 en la plaza Independencia. Hasta el 19 de diciembre se desarrollará el Recorrido Navideño, con la presencia de Papá Noel en distintos puntos de la Ciudad: el 16 en Las Heras y San Martín, el 17 en Pasaje San Martín y los días 18 y 19 en el marco del Pan Dulce Solidario.

Justamente, del 18 al 20 de diciembre la Peatonal Sarmiento será escenario de esta tradicional acción solidaria, mientras que el viernes 19, de 18 a 0, se realizará una nueva edición de la Noche de las Librerías, con propuestas literarias y promociones especiales en el microcentro.

Sábado en vísperas de Navidad

La plaza Independencia concentrará uno de los momentos centrales el sábado 20 y domingo 21, cuando se transforme en Ciudad Navideña con dos jornadas de música, gastronomía, arte y actividades especiales. El sábado 20, desde las 19:30 horas, habrá intervenciones teatrales en el Teatrino y, a partir de las 20:00 horas, un corredor festivo con patio de comidas, Paseo de las Artes y espacios dedicados a los regalos navideños. La programación musical incluirá a la Orquesta Municipal de la Ciudad de Mendoza junto a cantantes invitados y la participación de los coros municipales.

Domingo en vísperas de Navidad

La celebración continuará el domingo 21, también desde las 19:30 horas, con una segunda noche que tendrá como atractivo principal el concierto de la Sparkling Big Band y la participación de la Orquesta-Escuela MGSM, perteneciente a la Municipalidad de San Martín y dirigida por el maestro Hugo Arcidiácono. En ambas jornadas, Papá Noel volverá a decir presente para interactuar con las familias.

El espíritu navideño también se reflejará en el comercio del centro con el Concurso de Vidrieras y Decoración Navideña, cuyas inscripciones ya cerraron. Las vidrieras finalistas se conocerán entre el 17 y el 19, y los comercios ganadores —con premios de 2 y 1 millón de pesos— se anunciarán el 21 durante la celebración en Plaza Independencia.

Comprá en las Fiestas

Además, hasta el 6 de enero estará vigente el programa Comprá en las Fiestas, que incentiva el consumo local y permite participar por sorteos de paquetes turísticos nacionales para quienes realicen compras superiores a $25.000 en comercios adheridos.

Con los pinos como emblema y una agenda tan amplia como diversa, la Ciudad de Mendoza vuelve a encender sus luces para invitar a vecinos, vecinas y turistas a vivir la Navidad con alegría, tradición y encuentro en cada rincón del centro.