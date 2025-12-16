La Noche de las Librerías iluminará la Ciudad de Mendoza

San Martín festeja 209 años en el Paseo del Vino
El 20 de diciembre, San Martín celebrará su aniversario con la 4ª edición del Paseo del Vino en Tierras del Bonarda, con más de 30 bodegas, música y gastronomía.
Un recorrido literario al aire libre con charlas, actividades y promociones especiales se vivirá este viernes 19, de 18:00 a 00:00 horas en distintas librerías del centro mendocino.
La Ciudad de Mendoza celebra una nueva edición de la Noche de las Librerías, un evento único que se realiza desde el año 2016 y que convoca a vecinos, vecinas y turistas a sumergirse en el universo de los libros a través de un recorrido mágico y participativo.
La cita será este viernes 19, de 18 a 00:00 horas, cuando las calles del centro mendocino se transformen en un gran paseo cultural al aire libre. Los protagonistas, claro está, serán los libros en sus más variados formatos y géneros.
Durante la jornada, las librerías participantes sacarán sus mesones a la vereda, invitando al público a recorrer, descubrir y disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades y todos los gustos literarios.
Habrá charlas y disertaciones con escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos y ofertas especiales, además de actividades destinadas a niñas y niños.
En algunos espacios la experiencia literaria se combinará con café y degustaciones de vino, generando un clima distendido donde la lectura dialoga con los sentidos y el encuentro se disfrute a pleno.
Las librerías adheridas en esta edición son: Libros Iván Miszei (Garibaldi 110, esquina San Juan); Mi Librería (España 1927); Ludditas (San Juan 1014); Mendieta Libros (Garibaldi 117); Cúspide (San Martín 931); Rayuela (Garibaldi 69); García Santos (San Martín 921); Locuramagic Comics (Necochea 40); Librería Metafísica (Patricias Mendocinas 610); Centro Internacional del Libro (Lavalle 14); Ágape Mendoza (San Lorenzo 21); AM Libros (Garibaldi 61); Librería Pública Gildo D’Accurzio (España 1260, casi Gutiérrez); Red Ribbon (Garibaldi 69) y Librería Universitaria (Paseo Sarmiento 607).
Así, La Noche de las Librerías se consolida como una celebración de la lectura, la cultura y el encuentro ciudadano, reafirmando el valor de los libros como protagonistas de la vida urbana y el espacio público.
Con Cazzu, Molotov, DJ Mami y La K’onga en el escenario, la primera noche fue a puro ritmo de la diversidad musical, nada detiene a los fans, ni la lluvia ni el frío
Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela el lunes 8 de diciembre. Domingo sin cambios.
La competencia será el sábado 13 en el Parque Deportivo de Montaña. Riders locales y de la provincia animarán el encuentro en el piedemonte capitalino
San Luis organiza acciones inclusivas en cuatro localidades con charlas, juegos, deportes y asesoramiento para promover derechos y participación.
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
Más de 300 mil personas disfrutaron de cuatro jornadas colmadas de música, gastronomía, stands y propuestas culturales en el Estadio del Bicentenario.
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
El Boli y el Condor son los finalistas del Torneo Clausura de la Liga Mendocina y clasificaron a la próxima fase del Torneo Regional Amateur
La Leoncita mendocina jugadora de la UNCuyo se consagró en el Mundial Junior de Chile, lamentablemente Argentina cayó en la final ante Países Bajos.
La elección de la representante departamental 2026 ya está en marcha. Vecinos y vecinas pueden votar de manera online hasta el jueves 18 de diciembre.
En menos de seis meses, las carteras de Educación y Economía implementaron EDUGE en unas 100 escuelas primarias. La meta es alcanzar a todas durante 2026.
La empresa minera ubicada en Calingasta inició las actividades de la temporada estival durante la cual se espera superar los 25.000 metros de perforaciones