La Noche de las Librerías iluminará la Ciudad de Mendoza

Un recorrido literario al aire libre con charlas, actividades y promociones especiales se vivirá este viernes 19, de 18:00 a 00:00 horas en distintas librerías del centro mendocino.

La Ciudad de Mendoza celebra una nueva edición de la Noche de las Librerías, un evento único que se realiza desde el año 2016 y que convoca a vecinos, vecinas y turistas a sumergirse en el universo de los libros a través de un recorrido mágico y participativo.

La cita será este viernes 19, de 18 a 00:00 horas, cuando las calles del centro mendocino se transformen en un gran paseo cultural al aire libre. Los protagonistas, claro está, serán los libros en sus más variados formatos y géneros.

Durante la jornada, las librerías participantes sacarán sus mesones a la vereda, invitando al público a recorrer, descubrir y disfrutar de propuestas pensadas para todas las edades y todos los gustos literarios.

Habrá charlas y disertaciones con escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos y ofertas especiales, además de actividades destinadas a niñas y niños.

En algunos espacios la experiencia literaria se combinará con café y degustaciones de vino, generando un clima distendido donde la lectura dialoga con los sentidos y el encuentro se disfrute a pleno.

Buscá tu itinerario

Las librerías adheridas en esta edición son: Libros Iván Miszei (Garibaldi 110, esquina San Juan); Mi Librería (España 1927); Ludditas (San Juan 1014); Mendieta Libros (Garibaldi 117); Cúspide (San Martín 931); Rayuela (Garibaldi 69); García Santos (San Martín 921); Locuramagic Comics (Necochea 40); Librería Metafísica (Patricias Mendocinas 610); Centro Internacional del Libro (Lavalle 14); Ágape Mendoza (San Lorenzo 21); AM Libros (Garibaldi 61); Librería Pública Gildo D’Accurzio (España 1260, casi Gutiérrez); Red Ribbon (Garibaldi 69) y Librería Universitaria (Paseo Sarmiento 607).

Así, La Noche de las Librerías se consolida como una celebración de la lectura, la cultura y el encuentro ciudadano, reafirmando el valor de los libros como protagonistas de la vida urbana y el espacio público.