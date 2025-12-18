Víspera de Navidad en el Centro Cívico de San Juan

La magia navideña transforma la ciudad de Mendoza
Con árboles gigantes, luces y encuentros para compartir, recorrer y celebrar. Una propuesta escenario de cultura, solidaridad y comercio local
Será a las 10:30 horas
Una iniciativa del ministerio de Gobierno que invita a la comunidad a participar de esta propuesta musical abierta al público reuniendo destacados coros y músicos en un encuentro previo a la Navidad.
Será el próximo lunes 22 de diciembre el Centro Cívico de San Juan será escenario de “Vísperas de Navidad en el Centro Cívico”, un evento pensado para celebrar la cercanía de las fiestas a través de la música y el canto coral. La propuesta tendrá lugar en el Hall central ubicado en el núcleo 3 de planta baja a las 10:30 horas.
La actividad convoca al público en general a disfrutar de un repertorio de villancicos y obras navideñas interpretadas por el Coro Arturo Beruti, el Coro Canto a la Vida, el Coro Mariano de la Basílica Nuestra Señora de los Desamparados, y contará además con la actuación especial de La Camerata San Juan.
“Vísperas de Navidad en el Centro Cívico” es una iniciativa organizada de manera conjunta entre la Secretaría de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Acción Cultural, Formación Vocal y de Artes Plásticas del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, en el marco de una agenda cultural abierta y participativa.
