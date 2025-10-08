Pesentación oficial de la 9º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000

Este jueves 9 de octubre, a las 12.30 hs., se realizará la presentación oficial de la 9º fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF INFINIA que marcará el regreso del automovilismo nacional al mítico Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello de San Juan el 10, 11 y 12 de octubre.

El histórico trazado sanjuanino volverá a recibir a la categoría más tecnológica de Sudamérica con los nuevos vehículo SUV de 500 hp de potencia después de 6 años. La última visita que fue el 19 de septiembre de 2019 con la victoria de Matías Milla con el Renault Fluence del Renault Sport.

El evento, tendrá lugar en la Sala de Prensa Dante Pantuso del Estadio Aldo Cantoni (San Luis Oeste 1300, San Juan), y contará con la presencia de autoridades del Gobierno de la provincia de San Juan, del Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello, directivos de Tango Motorsports y pilotos de TC2000, quienes brindarán detalles del regreso al trazado ubicado en la Quebrada de Zonda (Rivadavia, San Juan).

Henry Martín volverá a girar en El Zonda con el Ford de TC2000 campeón 1997

El piloto sanjuanino, que obtuvo el campeonato 1997 de Turismo Competición 2000, será homenajeado este fin de semana, durante la competencia que la categoría volverá a disputar en el legendario autódromo de San Juan, recuperado después de 6 años de inactividad.

Henry Martín, se reencontrará con su auto campeón de 1997 y con su autódromo preferido, coincidiendo con su cumpleaños 58, el mismo número que lució aquel año en los laterales del Ford Escort oficial del Berta Motorsport.

La Federación Sanjuanina de Automovilismo, y por su intermedio el pueblo de San Juan, brindará un reconocido homenaje a su legado como un destacado referente local y nacional, del automovilismo deportivo, quien se consagró campeón del TC2000 en 1997.

Al igual que Henry, quien reside lejos de San Juan, el glorioso auto regresará a San Juan donde revivirá dando algunas vueltas a la pista antes de la competencia que disputará la categoría, el próximo domingo.

Después de 6 años de abandono e inactividad, el mítico autódromo El Zonda - Eduardo Copello, fue sometido por el gobierno provincial, a un plan de obras de refacción a través del cual, se pusieron a nuevo, boxes, instalaciones eléctricas, sanitarias, cierre perimetral, accesos, tribunas, muros de contención al igual que otras medidas de seguridad en la pista.

Henry Martín, obtuvo el título de TC2000 en 1997, una temporada memorable para él y el equipo oficial Ford YPF, durante la cual consiguió 13 victorias, 7 de ellas consecutivas, además de varios podios y pole position.

Durante su trayectoria, también obtuvo varios triunfos en TRV6 en su provincia, convirtiéndose en un ícono del automovilismo sanjuanino y argentino.

El Reencuentro de Henry Martín con su historia, genera gran expectativa entre la afición sanjuanina que supo colmar las tribunas naturales del autodrómo durante aquellos años, en que además supo competir con diferentes marcas, en otras temporadas.