Argentino sigue liderando en la Liga y arranca el Regional

Domingo 19 de octubre es el comienzo del Regional Federal Amateur, Atlético Argentino y Fundación Amigos (FADEP) los representes de la Liga Mendocina.

Liga Mendocina, Rodeo del Medio, CEC
Liga Mendocina15ta Clausura

Liga Mendocina de Futbol 
15ta fecha - Torneo Clausura 

Gutierrez 0
Andes Talleres 0

Guaymallén 3 (Sanfilippo, Soria, Lopez)
Palmira 0

Eva Perón 1 (Morales) 
Huracán 1 (Rossi)

AMUF 0
Beltran 3 (Amieva, Vilchez, Villarreal) 

Universitario 1(Miranda) 
Chacras 0

Murialdo 3 (Cortez 2, Di Césare)
Maipu 1 (Saucedo)

Luzuriaga 2 (Contreras, Berducci)
UNCuyo 1 (Villalba) 

Rodeo 0
CEC 0

San Martín 1 (Sánchez)
Independiente 1 (Aranda)

Fadep 1 (Martin)
Luján 1 (Moya)

Argentino 2 (Cuvertino 2)
Godoy Cruz 1 (Coronel) 

Lavalle-Rivadavia 
(juegan este jueves) 

Liga Mendocina, Argentino, Godoy Cruz

Posiciones 

Argentino 38, Guaymallén 37, Luján 35, Fadep 34, Beltrán y Huracán 30, Andes Talleres 29, Gimnasia 26, Godoy Cruz, Academia Chacras y Leonardo Murialdo 23, Gutierrez y Rivadavia 21, San Martin 20, Maipú, AMUF y Eva Perón 19, Rodeo del Medio 17, UNCuyo 16,, Universitario 15, CEC 13, Lavalle 11, Palmira y Luzuriaga 10, Independiente Rivadavia 9. (Algarrobal se bajó del Clausura)

Próxima fecha 

Leonardo Murialdo- AMUF/ Centro Deportivo Rivadavia - Fray Luis Beltrán/ Luján Sport Club- Deportivo Guaymallén/ Andes Talleres- Universitario/ Deportivo Maipú- Atlético Argentino/ Palmira - San Martín/ Gimnasia y Esgrima- Gutierrez/ Godoy Cruz- Fadep/ Huracán Las Heras- Luzuriaga/ Academia Chacras de Coria- Cicles Lavalle/ CEC- Eva Perón/ Independiente Rivadavia- Rodeo del Medio.

Liga Mendocina, Gimnasia, LuzuriagaLuján le ganó a Argentino y quedó a un punto de la Academia

Arranca el Regional 

Fixture Región Cuyo Zona 7

1ra Fecha – 19/10/2025
Arenas Raffo vs La Dormida
Fadep vs Atl. Argentino

2da Fecha – 02/11/2025
Atl. Argentino vs Arenas Raffo
La Dormida vs Fadep

3ra Fecha – 09/11/2025
Arenas Raffo vs Fadep
Atl. Argentino vs La Dormida

4ta Fecha – 16/11/2025
La Dormida vs Arenas Raffo
Atl. Argentino vs Fadep

5ta Fecha – 23/11/2025
Arenas Raffo vs Atl. Argentino
Fadep vs La Dormida

6ta Fecha – 30/11/2025
Fadep vs Arenas Raffo
La Dormida vs Atl. Argentino

Gentileza Tu Equipo Mendocino 

