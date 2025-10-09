Argentino sigue liderando en la Liga y arranca el Regional

Habrá un piloto sanjuanino en el TC 2000
Fabián Flaqué se subirá a un Chevrolet del equipo Pro Racing correrá su novena fecha del calendario en el autódromo "El Zonda" Eduardo Copello de San Juan.
Liga Mendocina de Futbol
15ta fecha - Torneo Clausura
Gutierrez 0
Andes Talleres 0
Guaymallén 3 (Sanfilippo, Soria, Lopez)
Palmira 0
Eva Perón 1 (Morales)
Huracán 1 (Rossi)
AMUF 0
Beltran 3 (Amieva, Vilchez, Villarreal)
Universitario 1(Miranda)
Chacras 0
Murialdo 3 (Cortez 2, Di Césare)
Maipu 1 (Saucedo)
Luzuriaga 2 (Contreras, Berducci)
UNCuyo 1 (Villalba)
Rodeo 0
CEC 0
San Martín 1 (Sánchez)
Independiente 1 (Aranda)
Fadep 1 (Martin)
Luján 1 (Moya)
Argentino 2 (Cuvertino 2)
Godoy Cruz 1 (Coronel)
Lavalle-Rivadavia
(juegan este jueves)
Argentino 38, Guaymallén 37, Luján 35, Fadep 34, Beltrán y Huracán 30, Andes Talleres 29, Gimnasia 26, Godoy Cruz, Academia Chacras y Leonardo Murialdo 23, Gutierrez y Rivadavia 21, San Martin 20, Maipú, AMUF y Eva Perón 19, Rodeo del Medio 17, UNCuyo 16,, Universitario 15, CEC 13, Lavalle 11, Palmira y Luzuriaga 10, Independiente Rivadavia 9. (Algarrobal se bajó del Clausura)
Leonardo Murialdo- AMUF/ Centro Deportivo Rivadavia - Fray Luis Beltrán/ Luján Sport Club- Deportivo Guaymallén/ Andes Talleres- Universitario/ Deportivo Maipú- Atlético Argentino/ Palmira - San Martín/ Gimnasia y Esgrima- Gutierrez/ Godoy Cruz- Fadep/ Huracán Las Heras- Luzuriaga/ Academia Chacras de Coria- Cicles Lavalle/ CEC- Eva Perón/ Independiente Rivadavia- Rodeo del Medio.
Fixture Región Cuyo Zona 7
1ra Fecha – 19/10/2025
Arenas Raffo vs La Dormida
Fadep vs Atl. Argentino
2da Fecha – 02/11/2025
Atl. Argentino vs Arenas Raffo
La Dormida vs Fadep
3ra Fecha – 09/11/2025
Arenas Raffo vs Fadep
Atl. Argentino vs La Dormida
4ta Fecha – 16/11/2025
La Dormida vs Arenas Raffo
Atl. Argentino vs Fadep
5ta Fecha – 23/11/2025
Arenas Raffo vs Atl. Argentino
Fadep vs La Dormida
6ta Fecha – 30/11/2025
Fadep vs Arenas Raffo
La Dormida vs Atl. Argentino
Celebró sus 70 años con una gran Cena Aniversario que reunió a cientos de socios, exjugadores, familias, hinchas y amigos del club en una noche inolvidable.
Este jueves a las 12:30 en el Aldo Cantoni comienza a sentirse la vuelta al histórico trazado sanjuanino que recibirá a la categoría más tecnológica de Sudamérica
General Alvear fue el escenario de la emocionante competencia de Mountain Bike que reunió a más de 320 ciclistas de distintas provincias del país.
Recibieron del gobierno puntano financiamiento para impulsar sus proyectos infantojuveniles que invertirán en obras de infraestructura y proyectos deportivos.
La delegación mendocina recibió la distinción que simboliza los valores de respeto, solidaridad y compañerismo que inspiran a la competencia.
El boxeo profesional se viste de fiesta con una velada llena de emoción, el próximo viernes 17 de octubre. Brisa Alfonzo, Gumersindo y Juancito Carrasco.
Independiente Rivadavia que llegaba al duelo con la Academia en Avellaneda con tres partidos sobre sus espaldas sin ganar
El Arena Maipú fue escenario de este espacio de formación e intercambio que reunió a referentes y profesionales para reflexionar sobre determinantes sociales y comunitarios que influyen en la salud mental colectiva.
Más de 60 instituciones fueron conectadas a través de soluciones satelitales en 2024 y 2025, asegurando así el acceso digital en escuelas, hospitales, áreas protegidas y puestos de seguridad.
Google presenta el plan AI Plus y ofrece AI Pro gratis para estudiantes por un año. La compañía busca democratizar el poder de su IA más avanzada en la Argentina.
La Municipalidad de Mendoza invita a profesores de Educación Física, estudiantes avanzados, monitores, guardavidas y médicos a postularse para integrar el staff en la temporada estival 2025-2026.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.