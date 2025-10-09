Argentino sigue liderando en la Liga y arranca el Regional

Liga Mendocina de Futbol

15ta fecha - Torneo Clausura

Gutierrez 0

Andes Talleres 0

Guaymallén 3 (Sanfilippo, Soria, Lopez)

Palmira 0

Eva Perón 1 (Morales)

Huracán 1 (Rossi)

AMUF 0

Beltran 3 (Amieva, Vilchez, Villarreal)

Universitario 1(Miranda)

Chacras 0

Murialdo 3 (Cortez 2, Di Césare)

Maipu 1 (Saucedo)

Luzuriaga 2 (Contreras, Berducci)

UNCuyo 1 (Villalba)

Rodeo 0

CEC 0

San Martín 1 (Sánchez)

Independiente 1 (Aranda)

Fadep 1 (Martin)

Luján 1 (Moya)

Argentino 2 (Cuvertino 2)

Godoy Cruz 1 (Coronel)

Lavalle-Rivadavia

(juegan este jueves)

Posiciones

Argentino 38, Guaymallén 37, Luján 35, Fadep 34, Beltrán y Huracán 30, Andes Talleres 29, Gimnasia 26, Godoy Cruz, Academia Chacras y Leonardo Murialdo 23, Gutierrez y Rivadavia 21, San Martin 20, Maipú, AMUF y Eva Perón 19, Rodeo del Medio 17, UNCuyo 16,, Universitario 15, CEC 13, Lavalle 11, Palmira y Luzuriaga 10, Independiente Rivadavia 9. (Algarrobal se bajó del Clausura)

Próxima fecha

Leonardo Murialdo- AMUF/ Centro Deportivo Rivadavia - Fray Luis Beltrán/ Luján Sport Club- Deportivo Guaymallén/ Andes Talleres- Universitario/ Deportivo Maipú- Atlético Argentino/ Palmira - San Martín/ Gimnasia y Esgrima- Gutierrez/ Godoy Cruz- Fadep/ Huracán Las Heras- Luzuriaga/ Academia Chacras de Coria- Cicles Lavalle/ CEC- Eva Perón/ Independiente Rivadavia- Rodeo del Medio.

Arranca el Regional

Fixture Región Cuyo Zona 7

1ra Fecha – 19/10/2025

Arenas Raffo vs La Dormida

Fadep vs Atl. Argentino

2da Fecha – 02/11/2025

Atl. Argentino vs Arenas Raffo

La Dormida vs Fadep

3ra Fecha – 09/11/2025

Arenas Raffo vs Fadep

Atl. Argentino vs La Dormida

4ta Fecha – 16/11/2025

La Dormida vs Arenas Raffo

Atl. Argentino vs Fadep

5ta Fecha – 23/11/2025

Arenas Raffo vs Atl. Argentino

Fadep vs La Dormida

6ta Fecha – 30/11/2025

Fadep vs Arenas Raffo

La Dormida vs Atl. Argentino

