Luján le ganó a Argentino y quedó a un punto de la Academia

La victoria del Granate en el Bajo sobre el último invicto del Clausura puso al rojo vivo el torneo, Guaymallén sumó de a uno al empatar con Independiente.

Resultados 14ta fecha Clausura

Maipu 4 (Saucedo 2, Vitale, Peña)
AMUF 0

Godoy Cruz 2 (Flores 2)
Murialdo 2 (Olivares, Rodriguez)

Huracán 4 (Pomazán, Dieli, Marrugo, Rossi)
Rodeo del Medio 1 (PIzarro)

UNCuyo 3 (Moli, Torres, Isgró)
Eva Perón 2 (Castro, Quiroga)

Gimnasia 7 (Gomez 2, Moya 2, Videla, Garay, Simonovic)
Luzuriaga 0

Chacras 1 (Zingaretti)
Gutierrez 0

Independiente 1 (Méndez)
Guaymallén 1 (Córica)

Luján 1 (García)
Argentino 0

Rivadavia 4 (Garro 2, Boscariol, Ricarte)
Universitario 0

Beltrán 2 (Villarreal, Gobbi)
Lavalle 0

Palmira 1
Fadep 1

Posiciones 

Argentino 35, Guayallén y Luján 34, Fadep 33, Huracán 29, Andes Talleres 28, Beltrán 27, Godoy Cruz, Chacras y Gimnasia 23, Murialdo, Rivadavia y Gutierrez 20, Maipú y San Martín 19, Eva Perón 18, AMUF y UNCuyo 16, Rodeo del Medio 13, CEC y Universitario 12, Lavalla 11, Palmira 10, Independiente Rivadavia 8, Luzuriaga 6, Deportivo Algarrobal se retiró del certamen.

Próxima fecha 

AMUF - UNCuyo/ Gimnasia-Huracán/ Andes Talleres-CEC/ Chacras - Independiente/ Rivadavia-Palmira/ Beltrán-Luján/ Lavalle- Godoy Cruz/ Universitario-Maipu/ Gutierrez-Murialdo/ Luzuriaga-Fadep/ Eva Perón- Guaymallén/ Rodeo del Medio- San Martin 

