Luján le ganó a Argentino y quedó a un punto de la Academia

La 9na carrera de la temporada para Facundo Ambrossi
El representante del equipo Municipalidad de Godoy Cruz, se consagró como ganador del nuevo capítulo de la temporada de pista y criterium en Lavalle.
06/10/2025
Liga Mendocina de Futbol
Maipu 4 (Saucedo 2, Vitale, Peña)
AMUF 0
Godoy Cruz 2 (Flores 2)
Murialdo 2 (Olivares, Rodriguez)
Huracán 4 (Pomazán, Dieli, Marrugo, Rossi)
Rodeo del Medio 1 (PIzarro)
UNCuyo 3 (Moli, Torres, Isgró)
Eva Perón 2 (Castro, Quiroga)
Gimnasia 7 (Gomez 2, Moya 2, Videla, Garay, Simonovic)
Luzuriaga 0
Chacras 1 (Zingaretti)
Gutierrez 0
Independiente 1 (Méndez)
Guaymallén 1 (Córica)
Luján 1 (García)
Argentino 0
Rivadavia 4 (Garro 2, Boscariol, Ricarte)
Universitario 0
Beltrán 2 (Villarreal, Gobbi)
Lavalle 0
Palmira 1
Fadep 1
Argentino 35, Guayallén y Luján 34, Fadep 33, Huracán 29, Andes Talleres 28, Beltrán 27, Godoy Cruz, Chacras y Gimnasia 23, Murialdo, Rivadavia y Gutierrez 20, Maipú y San Martín 19, Eva Perón 18, AMUF y UNCuyo 16, Rodeo del Medio 13, CEC y Universitario 12, Lavalla 11, Palmira 10, Independiente Rivadavia 8, Luzuriaga 6, Deportivo Algarrobal se retiró del certamen.
AMUF - UNCuyo/ Gimnasia-Huracán/ Andes Talleres-CEC/ Chacras - Independiente/ Rivadavia-Palmira/ Beltrán-Luján/ Lavalle- Godoy Cruz/ Universitario-Maipu/ Gutierrez-Murialdo/ Luzuriaga-Fadep/ Eva Perón- Guaymallén/ Rodeo del Medio- San Martin
El equipo portugués venció 3-2 al Barcelona en una final apasionante disputada en un Aldo Cantoni colmado y se consagró campeón del Mundial de Clubes.
Con gol a 15 minutos del final derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano, aunque por los resultados en otras canchas nunca estuvo fuera de la clasificación.
El hambre y las ganas de comer. El que no ha ganado nunca en su cancha y el que está último en la tabla, empataron 1 a 1 y siguen quedando en deuda.
El Barça y Sporting Lisboa definirán el Mundial de Clubes de Hockey en San Juan. Este domingo se conocerán todos los campeones del certamen internacional.
La victoria 3 a 0 ante el Bohemio en Villa Crespo lo ubicó en el 7mo lugar, clasifico además al Botellero a jugar la edición 2026 de la Copa Argentina.
En el Este Mendocino empató sin goles y como su rival tiene ventaja deportiva está obligado a ganar en Santiago del Estero para poder pasar a los 8vos de final.
En duelo cuyano el Matador derrotó 6 a 5 al Olimpia sanjuanino que tambien se despidió de pelar por el titulo. Amplia supremacia de los equipos europeos.
En Mendoza, líderes y empresarios debatieron sobre minería, energía y acuerdos fiscales; Romano Group anunció ingreso al REM, IA aplicada y nuevas oficinas.
El gobernador estuvo en la apertura de la 4ª edición de Expo Innova Cuyo 2025, la feria frutihortícola más grande de la región, donde se muestran las últimas innovaciones y tecnologías del sector productivo.
El Gobierno lanzó la obra del acueducto Recodo Sur en Nogolí, que reemplazará viejos canales, beneficiará a 25 familias y mejorará 12 mil hectáreas rurales.
