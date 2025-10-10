Camión volcó en ruta 147 y el chofer salió ileso

Allanamientos por droga en Villa Mercedes: un preso
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.
El accidente ocurrió en la madrugada del viernes 10 de octubre en San Luis. El conductor fue asistido y no presentó lesiones ni alcohol en sangre.Policiales10/10/2025Periodistas CuyoNoticias
En la madrugada del viernes 10 de octubre, un camión volcó sobre la ruta nacional n.° 147, a la altura del kilómetro 826, en la provincia de San Luis. El hecho fue reportado a las 03:24 por la Oficina de Covial, que solicitó el corte preventivo en la rotonda de las rutas 147 y Pescadores.
Al llegar al lugar, personal del Departamento de Seguridad Vial Uno constató que un camión Chevrolet modelo 16-220, dominio DNH 104, de color blanco, se encontraba volcado sobre la calzada. El acoplado, marca Hermann y de color rojo, había quedado detenido en la banquina. El vehículo circulaba en sentido Este a Oeste.
El conductor, un hombre mayor de edad, fue asistido por una ambulancia antes del arribo policial. Afortunadamente, no presentaba lesiones. Además, se le realizó la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre.
Durante el operativo, otro móvil policial colaboró en la organización del tránsito, mientras una grúa trabajó en la remoción del camión para liberar completamente la calzada.
Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.
La Policía secuestró cocaína valuada en más de 1,5 millones de pesos durante dos operativos realizados en barrios del sur de Villa Mercedes.
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.
La policía allanó en Mendoza una empresa por presunta trata de personas con fines de explotación laboral y detuvieron a un ciudadano por narcotráfico.
Un joven de 26 años volcó con su auto en la Autopista de las Serranías Puntanas y sufrió una fractura de costilla. Fue asistido y trasladado al hospital.
Un hombre de 73 años perdió el control de su vehículo en la Autopista de las Serranías Puntanas y fue trasladado al hospital de Villa Mercedes.
Un joven de 20 años fue detenido luego de robar una moto a mano armada a una mujer en la vía pública de Las Heras. La policía recuperó el vehículo.
Un joven resultó herido tras un choque entre una moto y un auto en la capital puntana. Ambos conductores dieron positivo en el test de alcoholemia.
Un hombre de Ciudad de Mendoza fue aprehendido tras ser filmado cortando y llevándose una señal de “Prohibido Estacionar” frente a su casa.
El gobernador Claudio Poggi anunció la entrega de hasta 8.000 bicicletas en 2026 y convocó a bicicleteros locales a diseñar el nuevo modelo TuBi.
El miércoles por la mañana un incendio provocó daños totales en una vivienda y dejó como saldo un hombre con quemaduras. Antes se habían escuchado disparos en el interior de la casa.
El gobernador Claudio Poggi firmó los convenios para que las empresas constructoras inicien las obras en las cuatro localidades. Serán 50 casas para familias que se inscribieron en el plan "Tenemos Futuro".
De 20.000 proyectos de todo el país, el de los estudiantes de la escuela Vieytes, quedó entre los cinco mejores y hoy se alzaron con el primer lugar
Ya se sienten los rugidos en el Eduardo Copello de San Juan, desde este viernes 10 hasta el domingo 12 con actividad en la pista del autódromo rivadaviense