Camión volcó en ruta 147 y el chofer salió ileso

En la madrugada del viernes 10 de octubre, un camión volcó sobre la ruta nacional n.° 147, a la altura del kilómetro 826, en la provincia de San Luis. El hecho fue reportado a las 03:24 por la Oficina de Covial, que solicitó el corte preventivo en la rotonda de las rutas 147 y Pescadores.

Al llegar al lugar, personal del Departamento de Seguridad Vial Uno constató que un camión Chevrolet modelo 16-220, dominio DNH 104, de color blanco, se encontraba volcado sobre la calzada. El acoplado, marca Hermann y de color rojo, había quedado detenido en la banquina. El vehículo circulaba en sentido Este a Oeste.

El conductor, un hombre mayor de edad, fue asistido por una ambulancia antes del arribo policial. Afortunadamente, no presentaba lesiones. Además, se le realizó la prueba de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos por litro de alcohol en sangre.

Durante el operativo, otro móvil policial colaboró en la organización del tránsito, mientras una grúa trabajó en la remoción del camión para liberar completamente la calzada.

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.