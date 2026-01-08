Hallan hombre muerto en su casa de Potrero de los Funes

Un hombre de 45 años fue encontrado muerto este miércoles por la tarde en el predio de su vivienda, ubicada en la localidad de Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis. El hecho fue reportado cerca de las 17:30, tras un aviso al Centro de Operaciones Policiales, lo que motivó la intervención inmediata de personal policial y judicial.

La intervención inicial en el domicilio

Según la información oficial, efectivos de la Comisaría Distrito 33° se dirigieron a un domicilio situado sobre calle Las Bignonias, luego de recibir la alerta correspondiente. Al arribar al lugar, los uniformados se entrevistaron con un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes manifestaron haber encontrado sin vida al propietario del inmueble. De acuerdo con sus testimonios, la mujer estaba a cargo del cuidado de la vivienda, ya que el dueño le había informado días antes que se ausentaría por vacaciones. Al concurrir al domicilio para verificar que todo estuviera en orden, se encontraron con el cuerpo del hombre tendido dentro del predio. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a las autoridades y se resguardó la escena conforme al protocolo establecido.

Estado del cuerpo y primeros datos recabados

Fuentes policiales indicaron que el cuerpo del hombre se encontraba en estado de descomposición, lo que sugiere que el deceso se habría producido varios días antes del hallazgo. Además, se informó que la persona muerta padecía una enfermedad de base, dato que fue tenido en cuenta desde el inicio de la investigación. En el lugar no se observaron signos de violencia visibles ni indicios de una situación forzada. Las puertas y ventanas de la vivienda no presentaban daños, y tampoco se constató el faltante de objetos de valor. Estos elementos preliminares fueron incorporados al informe policial elevado a la Fiscalía interviniente para su evaluación.

Trabajo pericial y actuación judicial

Por disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 4, se ordenó el levantamiento del cuerpo para la realización de la necropsia correspondiente. En el lugar trabajaron de manera conjunta efectivos del Departamento de Homicidios y personal de Policía Científica, quienes realizaron las tareas técnicas necesarias para documentar la escena. Se efectuaron pericias fotográficas, relevamientos del entorno y otras diligencias de rigor, con el objetivo de descartar la intervención de terceros y establecer con precisión las circunstancias del fallecimiento. La vivienda permaneció bajo resguardo durante el desarrollo de las actuaciones, mientras se completaban los procedimientos ordenados por la autoridad judicial.

Resultados esperados y continuidad de la investigación

Durante la mañana de este jueves 8 de enero se llevó a cabo la necropsia, cuyo resultado será comunicado en las próximas horas. Este estudio permitirá determinar la causa y la data de la muerte, información clave para confirmar o descartar hipótesis. Desde el ámbito judicial señalaron que, hasta el momento, no existen indicios que apunten a un hecho delictivo, aunque la investigación continúa abierta hasta contar con todos los informes médicos y periciales. El caso se sigue con atención, en cumplimiento de los pasos legales previstos, mientras se aguarda la confirmación oficial de los resultados forenses que aportarán mayor claridad sobre lo ocurrido.