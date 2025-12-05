Fatal choque en Malargüe: murió una niña de 13 años

Detuvieron en San Juan al estafador de egresados en Mendoza
El dueño de Ok Eventos fue encontrado en la provincia vecina. La investigación lo señala como responsable de defraudar a decenas de familias y jóvenes
Un BMW atropelló a dos hermanos que caminaban por calle Roca. La adolescente falleció por las heridas y su hermano, de 10 años, fue derivado al hospital. El conductor dio 0,14 g/l de alcohol.Policiales05/12/2025Redacción CuyoNoticias
Un trágico siniestro vial ocurrió este martes en Malargüe y dejó como saldo la muerte de una niña de 13 años y un niño de 10 gravemente herido.
El hecho sucedió cerca de las 18.03 en la intersección de calles Roca y Llancanelo, en jurisdicción de la Comisaría 24°. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre dos menores atropellados por un vehículo.
Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un BMW que circulaba por calle Roca hacia el Este. Por razones que aún se investigan, el conductor, identificado como Willian L., de 31 años, embistió a los hermanos que caminaban por la zona.
La menor de 13 años murió en el lugar debido a las gravísimas lesiones sufridas. Su hermano fue trasladado al hospital local con “fracturas expuestas en miembros” y se evaluaba su derivación al hospital Humerto Notti.
Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,14 g/l de alcohol en sangre. La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de las actuaciones.
Acusan a Omar Sperdutti de asociación ilícita, estafas y administración fraudulenta. Los abogados Facundo de Oro y Claudio Morán hicieron la presentación.
Ocurrió en el centro de la capital sanjuanina cuando un grupo de personas peleaban en "el caserón" contiguo a una reconocida farmacia. Se desconoce el origen de la pelea
APROCAM advierte que al menos 4 choferes mendocinos son asaltados cada mes en el corredor Cristo Redentor y reclama mayor presencia policial en Chile.
La Patrulla de Rescate de Mendoza ubicó y asistió a dos jóvenes que se perdieron mientras descendían de un cerro en Cacheuta. Estaban desorientados
Un hombre nacido en Bolivia de 54 años sufrió graves mutilaciones al ser atacado por cuatro individuos en una calle de Luján de Cuyo (Mendoza).
Un camionero de 66 años falleció tras volcar en la rotonda de la ruta nacional 8 y Circunvalación. Ocurrió este domingo a la madrugada en Villa Mercedes.
Una mujer de 38 años falleció al volcar en Ruta 7, en Luján. Su acompañante, un hombre de 39 años, sufrió politraumatismos y fue derivado al Hospital Central.
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Especialistas recomiendan anticipación, comunicación clara y apoyo profesional para garantizar un cuidado seguro y sin estrés durante el receso.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.