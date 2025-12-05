Fatal choque en Malargüe: murió una niña de 13 años

Un trágico siniestro vial ocurrió este martes en Malargüe y dejó como saldo la muerte de una niña de 13 años y un niño de 10 gravemente herido.

El hecho sucedió cerca de las 18.03 en la intersección de calles Roca y Llancanelo, en jurisdicción de la Comisaría 24°. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre dos menores atropellados por un vehículo.

Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un BMW que circulaba por calle Roca hacia el Este. Por razones que aún se investigan, el conductor, identificado como Willian L., de 31 años, embistió a los hermanos que caminaban por la zona.

La menor de 13 años murió en el lugar debido a las gravísimas lesiones sufridas. Su hermano fue trasladado al hospital local con “fracturas expuestas en miembros” y se evaluaba su derivación al hospital Humerto Notti.

Al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó 0,14 g/l de alcohol en sangre. La Oficina Fiscal de Malargüe quedó a cargo de las actuaciones.