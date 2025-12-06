Adepa expresó su preocupación por "aprietes" de la AFA

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que denunció presiones de dirigentes deportivos a periodistas y expresó su preocupación por conductas intimidantes.

Según el escrito, en las últimas semanas se multiplicaron las cartas documentos recibidas, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales de prensa por “informar sobre asuntos de interés público que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.

Entre los periodistas que recibieron presiones en los últimos días, se encuentran Alejandro Alfie, Esteban Trebuq, Jonatan Viale, María O’Donnell, Mario Pergolini, entre otros colegas.

ADEPA sostiene en el documento que estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido “su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos".

Tanto para la asociación como otras organizaciones internacionales de prensa, estas maniobras tienen el objetivo de intimidar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico y, de esta manera, desalentar investigaciones y promover la autocensura.

En este sentido, desde ADEPA manifestaron su preocupación por el escenario actual y remarcaron que el acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, lo cual implica que los periodistas puedan trabajar libremente, sin recibir amenazas de litigios abusivos e intimidatorios.

“La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, concluyeron el comunicado.





