Adepa expresó su preocupación por "aprietes" de la AFA

Rechazan pedido de detención de Omar Sperdutti
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por lo que considera que son acciones intimidatorias a periodistas.Deportes06/12/2025Deportes CuyoNoticias
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitió un comunicado en el que denunció presiones de dirigentes deportivos a periodistas y expresó su preocupación por conductas intimidantes.
Según el escrito, en las últimas semanas se multiplicaron las cartas documentos recibidas, amenazas de acciones legales, demandas millonarias y campañas mediáticas contra profesionales de prensa por “informar sobre asuntos de interés público que involucran a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”.
Entre los periodistas que recibieron presiones en los últimos días, se encuentran Alejandro Alfie, Esteban Trebuq, Jonatan Viale, María O’Donnell, Mario Pergolini, entre otros colegas.
ADEPA sostiene en el documento que estas acciones provienen de autoridades de la AFA, incluido “su presidente Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y su tesorero Pablo Toviggino, así como de abogados vinculados a ellos".
Tanto para la asociación como otras organizaciones internacionales de prensa, estas maniobras tienen el objetivo de intimidar a los profesionales de prensa, condicionar el trabajo periodístico y, de esta manera, desalentar investigaciones y promover la autocensura.
En este sentido, desde ADEPA manifestaron su preocupación por el escenario actual y remarcaron que el acceso a la información de interés público es un derecho de la ciudadanía, lo cual implica que los periodistas puedan trabajar libremente, sin recibir amenazas de litigios abusivos e intimidatorios.
“La libertad de expresión necesita profesionales que puedan investigar e informar sin miedo a represalias”, concluyeron el comunicado.
El fiscal a cargo de la causa decidió no dar lugar al pedido de detención e imputación del Presidente de la Liga Mendoc ina de Futbol como lo habian solicitado.
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Se trata de Defensores de Argentinos de Santa Lucía, vecino del Lechuzo Alianza que consiguió el ascenso tras derrotar a Villa Hipódromo en Chimbas.
A pura emoción cerró la 5ta edición del certamen que da por finalizado el calendario del bicicross en el mítico Club Bicicross San Juan. Alto nivel y clima festivo
Argentino, Guaymallén, Lujan, Fadep, Huracan, Gimnasia, Talleres y San Martin a los Play Off. El Boli de San José y el Cóndor de Russell en el Regional.
En Godoy Cruz y Luján de cuyo se disputó la tercera fecha donde Christian Moyano, representante del equipo Municipalidad de San Carlos, se consagró ganador.
Más de 2000 corredores participaron de la 4° edición de la Maratón Nocturna 2025, un evento deportivo con un recorrido emblemático por la capital mendocina.
El mendocino Berni Llaver el crédito local en el Autódromo General San Martín terminó 3ro (Honda Civic) terminó la temporada con 11 podios en 23 carreras.
Bajo la consigna “Juntos, comprometidos con la ganadería”, la institución se prepara para cerrar el año con un encuentro de relevancia en Valle de Uco
Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela el lunes 8 de diciembre. Domingo sin cambios.
Un BMW atropelló a dos hermanos que caminaban por calle Roca. La adolescente falleció por las heridas y su hermano, de 10 años, fue derivado al hospital. El conductor dio 0,14 g/l de alcohol.
El intendente Calvente propone optimizar la provisión de agua potable junto a once operadores comunitarios. La inversión será de USD 14 millones
El proyecto apunta a incorporar y regular los “sunset” en la normativa municipal. Buscan impulsar turismo y ordenar el funcionamiento sin afectar a vecinos.