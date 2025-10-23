Grave choque en un túnel del paso Cristo Redentor

Un violento accidente se registró este miércoles cerca del mediodía en la Ruta Nacional N° 7, a la altura del Túnel de Las Cortaderas (provincia de Mendoza -Argentina ), en el corredor internacional Cristo Redentor. Un Fiat Cronos con tres turistas europeos colisionó de frente contra un camión brasileño y luego impactó a otro de Vialidad Nacional.

El siniestro

El hecho ocurrió a las 11:39 horas en el kilómetro 1148 de la ruta, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 53° de Luján de Cuyo. Según las primeras pericias, el automóvil —conducido por un hombre de nacionalidad suiza de 53 años— perdió el dominio mientras circulaba hacia el Oeste y chocó de frente con un camión Scania brasileño.

El rodado menor terminó luego colisionando contra un camión Ford Cargo de Vialidad Nacional, conducido por Alberto Antonio González, de 48 años, oriundo de Las Heras.

Asistencia inmediata

Conductores que pasaban por el lugar alertaron al 911 sobre el impacto y la imposibilidad de los ocupantes del auto de salir del vehículo. Rápidamente acudieron al lugar efectivos policiales, personal de Gendarmería y Bomberos, quienes debieron trabajar varios minutos para rescatar a los tres turistas atrapados en el Fiat Cronos.

Heridos y traslados

El conductor del camión brasileño, A R D D, de 46 años, resultó ileso. En tanto, los ocupantes del automóvil sufrieron lesiones de diversa consideración:

J L M (53): politraumatismo grave, trasladado al Hospital Central.

D Z (24): politraumatismo grave, trasladado al Hospital Central.

E S (20): politraumatismo leve.



Las víctimas fueron asistidas en primera instancia por médicos de Uspallata, quienes coordinaron el traslado aéreo mediante el helicóptero Halcón 03 hacia Mendoza capital.

Investigación en curso

El tránsito permaneció interrumpido durante varias horas mientras trabajaban en el lugar los peritos de Policía Científica. Se realizaron las pruebas de alcoholemia a los tres conductores involucrados, las cuales arrojaron resultado negativo (0,0 g/l).

El caso quedó bajo investigación de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo, que busca determinar las causas exactas de la pérdida de control del vehículo.

Zona de alta siniestralidad

El Túnel de Las Cortaderas en el Corredor vial de la Ruta Nacional N° 7 es un punto crítico del corredor internacional Cristo Redentor, donde el tránsito de camiones pesados y autos particulares es constante y a esta época del año las 24 horas. Las autoridades viales y de seguridad reiteraron el pedido de precaución y reducción de velocidad en esa zona de curvas cerradas y pendientes pronunciadas.