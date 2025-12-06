Rechazan pedido de detención de Omar Sperdutti

Los abogados querellantes Facundo de Oro y Claudio Morán, acusaban a Sperdutti de asociación ilícita, estafas reiteradas y administración fraudulenta. La denuncia se inscribe dentro de una investigación que apunta a la emisión irregular de certificados de apto físico, destinados a jugadores de divisiones inferiores.

El fiscal de Delitos No Especializados, Juan Manuel Sánchez, se pronunció respecto al pedido, rechazando tanto la imputación como la detención del presidente de la Liga. En su comunicado de prensa, el fiscal afirmó que, tras evaluar la evidencia presentada hasta el momento, no había fundamentos suficientes para proceder con la medida solicitada.

Ante la acusación pública, Omar Sperdutti rompió el silencio y ofreció su versión. El mandatario aseguró sentirse víctima de una “campaña en su contra” y atribuyó las denuncias a motivos políticos-deportivos.

“Me persiguen porque apoyo a Claudio Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino”, dijo, en alusión a su respaldo a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Sperdutti defiende que la contratación de la empresa que prestaba los estudios médicos fue aprobada por el consejo de la Liga, que todos los clubes avalaron el presupuesto, y que él no tiene formación médica como para chequear firmas.

En relación a la acusación de administración fraudulenta, el fiscal instó a los querellantes a recurrir a las vías judiciales correspondientes, señalando que el objeto procesal de la presente causa no abarca este nuevo hecho. Respecto a la solicitud de detención, Sánchez subrayó que esta medida de coerción exige una imputación formal previa, lo cual no se había cumplido en este caso.

Comunicado oficial

Por medio del presente, se les informa que en el día de la fecha, jueves 4 de diciembre de 2025, el fiscal a cargo de la mencionada causa, Dr. Juan Manuel Sánchez, ha rechazado la solicitud planteada por la querella en relación a la detención e imputación del presidente Omar Sperdutti, tesorero y gerente de la Liga Mendocina de Fútbol, en esta instancia procesal transitada y en virtud de la evidencia rendida hasta el momento.

.Asimismo, en relación a un nuevo hecho anunciado en la presentación relativo al delito de Administración Fraudulenta, se menciona que corresponde *NO* hacer lugar a tal solcitud debiendo los presentantes recurrir a las vías judiciales correspondientes y realizar la presentación penal ante la Unidad Fiscal especializada en la materia, por exorbitar el objeto procesal de la presente causa.

Respecto de la detención solicitada por los querellantes al no procederse conforme artículo N° 271 del CPP, no da lugar por ser una medida de coerción personal, accesoria y cautelar que exige previa imputación formal. Es todo cuanto se informará por el momento. Muchas gracias. *Oficina de Prensa*