Reprogramación Fiesta Provincial de la Cerveza por alerta climática

Copa Aniversario Pumptrack en ciudad de Mendoza
La competencia será el sábado 13 en el Parque Deportivo de Montaña. Riders locales y de la provincia animarán el encuentro en el piedemonte capitalino
Damas Gratis, LBC y Euge Quevedo tocarán el martes 9 de diciembre. Ciro y los Persas, Piti Fernández y La Franela el lunes 8 de diciembre. Domingo sin cambios.Eventos05/12/2025Periodistas CuyoNoticias
La esperada 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, programada inicialmente para este fin de semana desde este viernes 5, 6 y 7 de diciembre en el hipódromo de Godoy Cruz, ha sufrido una reprogramación de último momento a causa de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas.
La municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo. De manera tal que, la idea es asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.
La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
La actuación del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.
La municipalidad de Godoy Cruz ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:
Validez de Entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de cambio.
Solicitud de Reintegro: quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. Para ello, deberán realizar el trámite a través del mismo canal de compra. Así, quienes compraron Online, podrán reclamar a través del portal www.passline.com/devoluciones. Mientras que, aquellos que compraron presencial, deberán hacer el trámite en la boletería del Teatro Plaza.
Devolución de Pre-Cargas: aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema de compra PopMeals también podrán pedir el reintegro. Entonces, deberán ingresar a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.
En este sentido, la organización del festival señaló: «La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia». Por lo que, se lamentan los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.
Finalmente, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Godoy Cruz para cualquier actualización o detalle del cronograma de bandas y horarios.
La competencia será el sábado 13 en el Parque Deportivo de Montaña. Riders locales y de la provincia animarán el encuentro en el piedemonte capitalino
San Luis organiza acciones inclusivas en cuatro localidades con charlas, juegos, deportes y asesoramiento para promover derechos y participación.
La segunda edición de Actitud “La Fiesta” reunió a más de 300 invitados con música, platos clásicos, vinos mendocinos y un homenaje a la tradición italiana.
Más de 300 mil personas disfrutaron de cuatro jornadas colmadas de música, gastronomía, stands y propuestas culturales en el Estadio del Bicentenario.
Desde el estadio Bicentenario donde no sólo es música y espectáculo, sino el corazón de la identidad sanjuanina reflejando el amor por su tierra
El ciclo presenta el 25 de noviembre una charla abierta con la investigadora Paula Angelomé sobre nanotecnología y sus aplicaciones, con entrada gratuita.
Música, vinos y gastronomía se unen el 6 de diciembre en Bodega Alpasión, en una celebración que reúne a artistas internacionales y bodegas del Valle de Uco.
La Ciudad de Mendoza celebra la Peatonal del Vino el 15 y 16 de noviembre con vinos, gastronomía, música y una experiencia cultural a cielo abierto.
Con el objetivo de aportar información técnica para esclarecer la causa de muerte de los peces hallados en el espejo de agua el pasado 4 de noviembre
El campeonato se disputará desde hoy y hasta el lunes. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys de Rosario.
Especialistas recomiendan anticipación, comunicación clara y apoyo profesional para garantizar un cuidado seguro y sin estrés durante el receso.
Se trata del parque fotovoltaico de Caleras San Juan, ubicado en La Cieneguita, Sarmiento. Genera 2,3 megawatts y proyecta ampliación. Destacó el aporte a la matriz energética provincial.
Lautaro Quiroga, beneficiario de la Beca Universal Superior, compartió su experiencia con Poggi y llamó a los jóvenes a estudiar para abrirse camino a futuro.