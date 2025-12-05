Reprogramación Fiesta Provincial de la Cerveza por alerta climática

La esperada 18ª edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza, programada inicialmente para este fin de semana desde este viernes 5, 6 y 7 de diciembre en el hipódromo de Godoy Cruz, ha sufrido una reprogramación de último momento a causa de los pronósticos de tormentas y condiciones climáticas adversas.

La municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo. De manera tal que, la idea es asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

Nuevo calendario del Festival

La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).

La actuación del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).

El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.

Entradas y devoluciones . Guía rápida

La municipalidad de Godoy Cruz ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

Validez de Entradas: las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente). Por lo tanto, no es necesario realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de Reintegro: quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. Para ello, deberán realizar el trámite a través del mismo canal de compra. Así, quienes compraron Online, podrán reclamar a través del portal www.passline.com/devoluciones. Mientras que, aquellos que compraron presencial, deberán hacer el trámite en la boletería del Teatro Plaza.

Devolución de Pre-Cargas: aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el sistema de compra PopMeals también podrán pedir el reintegro. Entonces, deberán ingresar a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

En este sentido, la organización del festival señaló: «La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia». Por lo que, se lamentan los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.

Finalmente, se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Godoy Cruz para cualquier actualización o detalle del cronograma de bandas y horarios.