Suarez habló de la llegada de la vacuna AstraZeneca: "iremos al territorio a inocular a la población”

El Gobernador Rodolfo Suarez, junto al secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, y al intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, participó en la puesta en funcionamiento del nuevo parador urbano del Metrotranvía en el Parque TIC, que se suma a los 24 con los que ya cuenta la red.

Participaron también el vicepresidente del Polo TIC Mendoza; el secretario de Obras Públicas de Godoy Cruz, Diego Coronel, y el presidente de la Agencia Mendocina de Innovación de Ciencia y Tecnología, Gabriel Fidel.

Luego de recorrer la zona, el Gobernador Rodolfo Suarez habló con la prensa e hizo un balance de estos últimos nueve días de confinamiento en Mendoza. “El primer balance que hacemos es de agradecimiento a toda la población, porque entendemos que en Mendoza hubo un alto acatamiento de estas normas tan antipáticas de que la gente tiene que quedarse en su casa, restringirse en los movimientos que sabemos que afecta a la economía, así que agradezco a todos. Por supuesto, siempre hay algunos incumplidores y hemos puesto todo el peso de la ley para aquellos que no han cumplido porque es una falta de respeto para los miles que han respetado”, dijo el mandatario.

“Dijimos que íbamos hacer estos nueve días y que hoy comenzaba la actividad y así ocurrió, con presencialidad de las clases y con la economía funcionando todo lo que se pueda. Hemos dicho siempre que hay que buscar el equilibrio entre cuidar la salud de la gente, la economía y la libertad de poder deambular y moverse”, agregó Suarez.

Consultado acerca de si Mendoza adherirá a la medida nacional de volver a fase 1 este fin de semana, el Gobernador dijo: “Lo vamos a analizar en los próximos días, porque hay que esperar a ver si bajó el número de contagios, pero doy un dato que lo hemos venido observando desde hace tiempo: las curvas de contagio se dan de forma similar en todo el país; cada vez que hubo un pico en Mendoza también ocurrió en Santa Fe, Córdoba, AMBA, en todo el país”.

“Lo que decimos lo cumplimos, dijimos que íbamos a cerrar estos nueve días y que luego íbamos a volver esta situación de restricciones del viernes anterior que la población ya la conoce. Pero yo creo que de volver a cerrar todo el fin de semana vamos a perjudicar a muchos sectores, porque ya serían tres fines de semana cerrados y hay muchos restaurantes donde se da mucho trabajo y esto capaz implica que después no puedan volver”, detalló el Gobernador.

La mayor apertura en Mendoza no significa más contagios

A modo explicativo, además Suarez dijo: “Si ustedes observan las curvas, el movimiento es el mismo pero la situación en cuanto a políticas que tiene que ver con la economía y la libertad de las personas ha sido distinta, así que eso es lo que estamos estudiando y haciendo las consultas a los expertos y epidemiólogos. Nosotros vemos que esta mayor apertura que hemos tenido no significa que haya más casos”, completó el jefe del Ejecutivo provincial.

Sobre las últimas declaraciones del Presidente de la Nación que señalaban que todo el país debe adherir a las medidas, Suarez afirmó: “Nosotros con presencialidad en las escuelas tenemos los mismos picos que los lugares que tienen un confinamiento duro que afecta a la economía y a las personas en el aspecto psíquico, que es tan importante en el desarrollo de cualquier ser humano”.

La importancia de la presencialidad en las aulas

“Yo no creo que sea así, que la escuela sea un lugar de ultracontagio sino que puede haber contagio como hay en todos lados, porque es una pandemia, pero mantener las escuelas abiertas es esencial pata el desarrollo de cualquier sociedad y del desarrollo psicológico de los chicos, porque si las cerramos no sabemos cuánto tiempo las vamos a tener así. Se cometió el año pasado el error en la Argentina de tener las escuelas cerradas todo el año con una educación virtual que no llega a todos, en especial a los sectores vulnerables. Debemos buscar el equilibro y pedimos que hoy seamos más responsables que nunca, que haya conciencia colectiva y que la gente pueda ir a trabajar y los chicos a estudiar”, explicó el Gobernador.

Sobre la posibilidad de adelantar las vacaciones de invierno en las escuelas, Suarez dijo: “Todo está en estudio de forma permanente. La dinámica es absoluta en las decisiones por esto es flexible.S i nosotros tenemos que adelantar, va a depender del clima, de los contagios, estamos día a día analizando todo”.

Más insumos y camas para el sistema sanitario en invierno

En relación con cómo se prepara el sistema de salud para este invierno, Suarez comentó: “El sistema se prepara y estamos haciendo todos los esfuerzos posibles. Cada vez incorporamos los mayores insumos, pero tenemos el limitante del factor humano. Por más camas que tengamos, la limitación es la de los médicos y terapistas, que no se preparan de un día al otro, por eso hay que cuidarse hoy mas que nunca”.

Sobre la falta de stock de algunos medicamentos, Suarez dijo: “Esto pasa en todo el país. Hay medicamentos que están en falta, sobre todo el oxígeno y los que tienen que ver con la sedación de las personas para terapia, hay una escasez. Estamos intentando comprar en Chile y haciendo todas las gestiones posibles”.

“Mendoza va a comprar vacunas en la medida que haya vacunas para comprar. Hoy no están disponibles para los estados provinciales. Hemos tenido comunicación con todos los laboratorios a nivel mundial y nos dicen que les venden solo a estados nacionales”, agregó el Gobernador, y comentó: “Todavía no me llega el turno para la vacunación, me inscribí ayer, tengo 58 años”.

La situación epidemiológica en el Sur provincial

Además, el mandatario aprovechó la oportunidad y explicó cómo es la situación epidemiológica en el Sur provincial: “Siempre hemos trabajado la provincia de acuerdo a regiones. Hoy la incidencia que tenemos, que es la cantidad cada 100 mil habitantes, nosotros tenemos 538 en Mendoza, analizando los últimos 14 días, y en el Gran Mendoza estamos por debajo, en 400 y pico. En el Valle de Uco es alto y en el Sur también y vamos analizando cada zona todos los días”.

En relación con los números que difundió la Nación, el Gobernador aclaró: “No está Gran Mendoza en alerta, los departamentos del Gran Mendoza están por debajo de la incidencia y nos da un poco más de 400”.

Consultado sobre por qué el índice de mortalidad es mayor, Suarez dijo: “La explicación es simple: hay otras cepas distintas que son más agresivas y contagiosas”.

Vacaciones de invierno en Mendoza

El mandatario fue consultado sobre la posibilidad de que ingresen turistas chilenos a Mendoza en las vacaciones de invierno, y sostuvo: “Es una política que depende del Gobierno nacional, del Ministerio del Interior. No es algo que nosotros podamos permitirlo y depende de Chile, pero no nos incumbe”.

Avanza el esquema de vacunación en toda la provincia

En relación con el esquema de vacunación, el Gobernador señaló: “Queremos que haya repuesta para todos. Ahora hemos priorizado a los docentes porque estamos con presencialidad en las aulas y hay que ser coherentes. Yo les pido a los docentes que se inscriban, porque ayer pensábamos vacunar a 9 mil y se anotaron solo 4 mil”.

“Hemos priorizado un personal de servicios, como recolección de residuos y limpieza de cunetas, es gente que no paró nunca, era un pedido de los intendentes. Seguimos vacunando a 20 mil personas de mayores de 55 que se han inscripto también. Luego avanzaremos con personal de transporte y policial”, completó Suarez.

Con la llegada de la vacuna AstraZeneca se vacunará en el territorio

Sobre cómo sigue el esquema de vacunación, el mandatario adelantó: “Yo he convocado esta tarde (por el lunes) a los intendentes de toda la provincia por Zoom para analizar la logística de vacunación, porque con la vacuna AstraZeneca, que es la que llega en cantidad importante, podemos ir a territorio y vemos que mucha gente no se inscribe porque no tienen forma y esto lo vamos a hacer con los intendentes”.

“A partir de mañana ya comenzamos a inocular, porque la AstraZeneca se puede mantener a temperatura de una heladera normal y vamos a ir a buscar a la gente para vacunar. Siempre por lista y por orden de grupos”, cerró Suarez.