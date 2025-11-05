Alma Cabral Arrieta es la Mejor Sommelier de Argentina 2025

La Asociación Argentina de Sommeliers (AAS) coronó a Alma Cabral Arrieta como la Mejor Sommelier de Argentina 2025 durante la final del concurso nacional. El segundo lugar fue para Patricio Zárate y el tercero para James Still, en una jornada que combinó talento, emoción y camaradería entre los principales referentes de la sommellerie nacional.

“Después de tanto sacrificio, todos llegamos a algún lugar… porque el esfuerzo siempre tiene su recompensa”, expresó Arrieta con emoción al recibir el reconocimiento.

El certamen, que se organiza cada tres años, celebró su décima edición y puso a prueba a los participantes en catas a ciegas, teoría, servicio y comunicación, además de desafíos sobre otras bebidas y cultura general.

Alma Cabral Arrieta, nacida en Asunción (Paraguay) y egresada de CAVE, trabajó en reconocidos restaurantes como Sucre, Aldo’s, Casa Coupage, Restó, La Bourgogne y Tegui, además de realizar una pasantía en Le Suquet – Maison Bras (Francia). Actualmente se desempeña como ejecutiva de cuentas en las distribuidoras Áurea y Punto, y es docente en CAVE.

Con este triunfo, Arrieta se suma al grupo de profesionales que consolidan el crecimiento y la proyección internacional de la sommellerie argentina, una disciplina que hoy combina técnica, cultura y hospitalidad.



Una profesión que refleja al vino argentino

La sommellerie argentina atraviesa un momento de enorme crecimiento. Hoy el sommelier no sólo es un especialista en vinos, sino un comunicador, un educador y un nexo entre la vitivinicultura, la gastronomía y el público. En la actualidad, el oficio demanda un conocimiento integral: desde la enología, la geografía y los idiomas hasta la hospitalidad, la cultura y la comercialización. Esa amplitud es la que el Concurso Mejor Sommelier de Argentina pone a prueba y celebra en cada edición, consolidando el profesionalismo y la proyección de quienes integran esta comunidad apasionada.