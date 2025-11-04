Paso Cristo Redentor Habilitado

San Luis y Banco Nación ofrecen promociones imperdibles

Del 3 al 5 de noviembre, el Gobierno provincial y el Banco Nación lanzan promociones para compra de indumentaria y otros rubros, con 50% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.

Economía04/11/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias

indumentaria slEl beneficio se aplica a quienes paguen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación a través de la aplicación Modo BNA+, con un tope de reintegro de $60.000 por persona durante los tres días de vigencia.

Los comercios adheridos se encuentran distribuidos en distintas localidades de la provincia, y pueden consultarse en el sitio web Semana Nación, donde se detalla el mapa de establecimientos participantes en San Luis.

Además, la campaña incluye otros beneficios: 30% de descuento en gastronomía (de jueves a domingo), 10% en hotelería y 30% en artículos regionales y actividades recreativas, disponibles todos los días.

La iniciativa busca impulsar el consumo local y acompañar a los comercios en la reactivación del sector.

