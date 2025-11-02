Muere conductor tras volcar en acequia de Maipú

Un hombre de 70 años falleció este domingo 2 de noviembre por la tarde tras volcar con su automóvil y caer a una acequia en la intersección de calles Emilio Civit y Maza, en el departamento de Maipú, provincia de Mendoza. El siniestro ocurrió cerca de las 19:36 horas, y la víctima fue identificada como H. R. M., con domicilio en la Ciudad de Mendoza.

El accidente

De acuerdo con el reporte policial, un llamado de emergencia alertó a las autoridades sobre un vehículo volcado dentro de una acequia y una persona atrapada en su interior. Al llegar al lugar, personal de la Comisaría 10ª de Maipú constató que se trataba de un Fiat Duna, dominio RFN-130, que por razones que se investigan perdió el control, volcó y terminó parcialmente sumergido.

El impacto provocó que el rodado quedara en posición inestable dentro del canal, lo que dificultó el acceso inmediato al conductor. Vecinos del lugar intentaron asistir hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Rescate y constatación del deceso

Intervinieron en el operativo de rescate bomberos voluntarios de Maipú y una unidad del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), identificada como interno 173. Luego de varios minutos de trabajo, los rescatistas lograron extraer al conductor del interior del vehículo.

El médico Lucas Flamarique (matrícula N° 14431), quien se encontraba en la escena, constató el fallecimiento del hombre debido a las lesiones sufridas en el siniestro. Entre las prendas del conductor se halló su documentación personal, lo que permitió su identificación inmediata.

Intervención judicial y pericias

El caso quedó bajo la intervención del Dr. Casanova, de la Oficina Fiscal de Maipú, quien dispuso la participación de Ciencias Forenses, la Unidad TEN y personal de Policía Científica.

Los peritos realizaron relevamientos fotográficos y mediciones en el lugar del hecho, además del secuestro del vehículo para su posterior análisis mecánico.

Las causas del vuelco aún son materia de investigación. No se descartan problemas mecánicos, una pérdida de estabilidad o una maniobra brusca como posibles factores desencadenantes del siniestro.

Zona del accidente

El hecho ocurrió sobre una vía de circulación habitual que conecta zonas residenciales y rurales del departamento. La intersección de Emilio Civit y Maza es transitada a diario por vecinos de Maipú y Godoy Cruz, y cuenta con una acequia lateral de gran profundidad.

Vecinos de la zona manifestaron que el sector presenta baja iluminación y escasa señalización, lo que podría representar un riesgo adicional para los conductores, especialmente durante la noche. Las autoridades municipales anunciaron que evaluarán mejoras en la señalización y el mantenimiento del lugar.

Procedimiento posterior

Tras la intervención policial, el cuerpo del conductor fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente, la cual determinará las causas exactas del fallecimiento.

En tanto, el vehículo siniestrado fue removido con la asistencia de una grúa y trasladado al depósito judicial de Maipú.

Personal de la Dirección de Tránsito colaboró con el ordenamiento vehicular, ya que el operativo de rescate y las pericias mantuvieron parcialmente cortada la circulación durante más de una hora.

Conclusión

El trágico accidente ocurrido en la tarde del domingo en Maipú dejó como saldo la muerte de un conductor de 70 años, quien viajaba solo al momento del siniestro. Las autoridades trabajan para determinar las causas del vuelco y reiteran la importancia de mantener la precaución al conducir, especialmente en calles con acequias abiertas o baja visibilidad.