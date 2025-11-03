Maipú acompaña a agricultores a cultivar con sus propias semillas

En esta nueva etapa, se entregaron 100.000 plantines de tomate Uco 17 a 15 organizaciones y más de 50 productores, quienes además recibirán asistencia técnica y capacitaciones sobre extracción y conservación de semillas.

Durante los cuatro años de implementación, el programa ya distribuyó más de 400.000 plantines, fomentando la autonomía productiva y la reducción de costos en los pequeños emprendimientos agrícolas.

La variedad Uco 17, desarrollada por el INTA, es de polinización abierta, lo que permite a los agricultores conservar sus propias semillas para futuras campañas, evitando la dependencia de insumos importados y el uso intensivo de agroquímicos.

Con esta iniciativa, Maipú promueve la soberanía alimentaria, la preservación de variedades locales y la producción sustentable en todo el territorio departamental.