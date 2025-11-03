Chozos Resort celebró su Llave Michelin con una cena de altura

“Entre Copas” rinde homenaje a Luján de Cuyo
El exclusivo Chozos Resort celebró la obtención de una Llave Michelin, el nuevo reconocimiento internacional que distingue a los mejores hoteles del mundo, con una cena íntima en su restaurante Barro Cocina.Economía03/11/2025Redacción CuyoNoticias
Del encuentro participaron propietarios, inversores, autoridades provinciales, periodistas y referentes del sector turístico y hotelero, entre ellos representantes de otros establecimientos mendocinos también galardonados en esta primera edición de la Guía MICHELIN Argentina.
Un proyecto nacido en la montaña
Con más de cinco años y medio de historia, Chozos Resort es fruto de la alianza entre Armentano Desarrollos Inmobiliarios y Margarette Lee & Young Woo & Associates, desarrolladora con sede en Nueva York. Desde su origen, el emprendimiento buscó posicionar a Mendoza como un destino de clase mundial, integrando arte, naturaleza y arquitectura de autor.
El concepto fue concebido por el artista Sergio Roggerone junto a Luis Battaglia, quienes diseñaron un espacio inspirado en formas ancestrales y en el paisaje andino. Con el tiempo, el resort amplió su propuesta con los icónicos glampings “nidos de pájaros” y la apertura del restaurante Barro Cocina, consolidando un ecosistema de hospitalidad de lujo frente a la Cordillera de los Andes.
Un reconocimiento internacional
La Llave Michelin, equivalente a las Estrellas Michelin en gastronomía, distingue a los hoteles que sobresalen por su autenticidad, diseño, servicio y hospitalidad excepcional. En 2025, la guía evaluó 2.457 hoteles en todo el mundo y sólo 15 en Argentina obtuvieron esta distinción, entre ellos Chozos Resort.
Con este reconocimiento, Mendoza reafirma su lugar entre los destinos más atractivos del país, y Chozos consolida su posición como referente internacional en turismo de alta gama.
Voces de los fundadores
“Este reconocimiento no es solo un premio. Es la prueba de que cuando se trabaja con sentido, los sueños se convierten en hazañas. Recibir una Llave Michelin no solo es un logro internacional, sino también un activo que impacta en la valorización inmobiliaria”, expresó Nicolás Armentano, director de Armentano Desarrollos Inmobiliarios.
Por su parte, Margarette Lee recordó los inicios del proyecto y el vínculo con el paisaje mendocino “Desde el primer momento supimos que esta tierra tenía un potencial extraordinario. Mi relación con el arte me permitió imaginar cómo transformar esa fuerza natural en una experiencia viva. Ver hoy este proyecto consolidado y reconocido internacionalmente tiene un valor enorme”.
Con su Llave Michelin, Chozos Resort no solo celebra un nuevo hito en su historia, sino que también eleva el prestigio de Mendoza como destino donde el arte, la arquitectura y la hospitalidad se funden al pie de la cordillera.
