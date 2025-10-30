Estudiantes fueron de excursión en bici a Casa de Gobierno de San Luis

Bicitour por Guaymallén, hilando murales, monumentos y relatos comunitarios
El Bermejo se transformó en escenario de un recorrido que combinó historia, arte y afecto. Cada parada fue una pausa para mirar, sentir y compartir lo que nos hace únicos.
Alumnos, docentes y exalumnos de la Escuela Secundaria de Arte N°2 “Nicolás Antonio de San Luis” y de la Escuela N°98 “Gobernador Santos Ortiz” participaron este jueves de una salida educativa urbana en bicicleta.Bicicleta Amiga30/10/2025Redacción CuyoNoticias
La actividad reunió a unos 45 estudiantes de 3° y 5° año, quienes realizaron un recorrido formativo para conocer el patrimonio urbano, vial, histórico y natural de la ciudad. La jornada tuvo como punto de llegada la explanada de Terrazas del Portezuelo, donde los jóvenes fueron recibidos por docentes de distintas áreas.
Romina Tandura, profesora de Formación Ciudadana y Ciencias Políticas, habló del valor de enseñar fuera del aula “¿Qué mejor que traerlos y que ellos conozcan? El propósito fue aprender en territorio, observar y comprender en vivo lo que se enseña en clase”, explicó.
Durante la excursión, los estudiantes visitaron distintos espacios significativos: el dique Chico, el Museo a Cielo Abierto, el Parque Fotovoltaico y la propia Casa de Gobierno. En cada parada, los docentes aprovecharon para vincular los contenidos con los lugares recorridos.
Lucas Gabriel Valdez, alumno de 5° año de la Escuela N°98, compartió su entusiasmo: “Fue una experiencia muy linda. Aprendí mucho sobre el patrimonio histórico de la provincia. Además, sirvió para despejarnos, dejar el teléfono y disfrutar del paisaje”, comentó.
La propuesta integró a profesores de Lengua, Tecnología, Química, Ciencias Políticas y Educación Física, quienes acompañaron el trayecto en bicicletas personales y del sistema TuBi.
Por su parte, Clara Kesles, estudiante de Bellas Artes, invitó a la comunidad a participar de la “Noche de las Artes”, un evento abierto que se realizará el 28 de noviembre, de 18 a 22, en la Escuela Secundaria de Arte N°2. “Aprendimos mucho sobre la Casa de Gobierno y su historia. Queremos compartir lo que hicimos en esta experiencia y mostrar nuestros proyectos artísticos”, señaló.
La muestra incluirá producciones de artes visuales, danza y música, con la participación de exalumnos que hoy colaboran como guías y docentes.
