Mendoza presente en la cita anual de Grandes Capitales del Vino

Del 3 al 5 de noviembre, el Gobierno provincial y el Banco Nación lanzan promociones para compra de indumentaria y otros rubros, con 50% de descuento y hasta tres cuotas sin interés.
El gobernador Cornejo y el intendente de Godoy Cruz Diego Costarelli están en Francia para participar del evento. La comuna firmará un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino.
El intendente Diego Costarelli acompañó al gobernador Alfredo Cornejo en la apertura de la Great Wine Capitals Annual Conference, que dio inicio a una nueva edición de este prestigioso encuentro internacional.
La conferencia marca el comienzo de una semana de trabajo dedicada al intercambio de experiencias, la cooperación institucional y la promoción conjunta de las regiones vitivinícolas que integran la red global.
La edición 2025 se desarrolla en Burdeos, ciudad fundadora de la red, bajo el lema Génesis, en referencia al retorno a los orígenes y a los valores que sustentan la cooperación entre las capitales del vino.
Convenio con La Cité du Vin
Durante el viaje, Costarelli firmará un Convenio Marco de Cooperación con la Fundación para la Cultura y las Civilizaciones del Vino –La Cité du Vin– en Francia.
El acuerdo busca promover intercambios culturales, educativos, científicos, sociales, económicos y turísticos, con el foco puesto en el desarrollo de la cultura del vino y de los territorios vitivinícolas.
En este marco, Mendoza avanza en un proyecto pionero que busca transformar la manera de vivir el vino. La Ciudad del Vino, ubicada en Godoy Cruz, será protagonista de este acuerdo. Se trata de una propuesta que une historia, cultura y tecnología, con el objetivo de posicionar a la provincia como un epicentro mundial del vino experiencial.
Un puente entre dos capitales del vino
La firma del convenio simboliza la unión de dos referentes históricos del mundo vitivinícola. Burdeos, reconocida como capital mundial del vino, alberga La Cité du Vin, un espacio cultural de renombre internacional.
Por su parte, Godoy Cruz se consolida como la “verdadera cuna del vino argentino”, con un valioso patrimonio histórico que refuerza su protagonismo.
Con esta agenda internacional, el Municipio reafirma su compromiso con la expansión del enoturismo, la generación de oportunidades económicas y la integración cultural con otras capitales líderes del vino en el mundo.
