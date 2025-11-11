Calvente contó como será el nuevo Acceso Este de Mendoza

Ruta 7: Dos camioneros murieron en choque frontal
El accidente ocurrió cerca de Potrerillos, en el corredor Cristo Redentor. Dos camiones chocaron de frente y se incendiaron; los choferes murieron en el lugar.
El intendente de Guaymallén habló con CuyoNoticias y contó cómo se encaran las obras que mejorarán el transitado acceso, y que incluirán también ciclovías.Policiales11/11/2025Redacción CuyoNoticias
El intendente municipal de Guaymallén, ingeniero Marcos Calvente, dialogó con CuyoNoticias acerca de como serán las obras que están proyectadas para la redifinición del Acceso Este, que se extenderán con mejoras significativas en 12 kilómetros.
Se incorporarán ciclovías, espacios verdes ampliados, forestación y servicios urbanos complementarios. El presupuesto estimado para esta obra es de aproximadamente 52 millones de dólares, fondos que se aportarán entre provincia y municipio (USD 48 M provinciales + USD 4 M municipales). La obra tiene un plazo estimado de ejecución de 2 años.
Escuchá la entrevista completa a continuación
