Desde el lunes, cortes de tránsito por obras en zona del hospital Notti

La obra que inicia el municipio de Guaymallén sobre calle Bandera de Los Andes en entorno al hospital pediátrico, obliga a desviar el tránsito. Cómo serán los cortes.

Notti entorno Comienza la recuperación integral del entorno del Hospital Humberto Notti en Guaymallén. La obra la realiza el municipio sobre calle Bandera de Los Andes y los trabajos obligarán a desviar el tránsito desde el lunes 10 de noviembre.

Los trabajos implican un corte de tránsito en avenida Bandera de Los Andes, entre Sarmiento y Artigas, por lo que habrá desvíos para quienes circulen por la transitada arteria.

Quienes deseen ir al Hospital Notti, deben tener en cuenta que el ingreso al nosocomio se realizará por la Lateral Norte del Acceso Este.

Detalles de la obra

Los trabajos a realizar incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal.

También se renovarán cordones, cunetas, alcantarillas y banquinas, así como se ejecutarán mejoras en los drenajes urbanos próximos al hospital, con el fin de evitar desbordes.

Además, se construirán nuevos apeaderos (mejorando zonas de espera y accesibilidad para los usuarios del transporte público), nuevos puentes vehiculares y peatonales, y se realizará el cambio de luminarias a tecnología LED.

Se incorporará forestación con especies arbóreas y arbustivas adaptables a nuestro clima, de bajo requerimiento hídrico.

Cortes de tránsito

Para quienes circulan por Bandera de Los Andes hacia el este, deberán doblar hacia el norte por Artigas, luego por Pringles hacia el oeste hasta Sarmiento, para volver a Bandera de Los Andes.

En el caso de quienes circulen hacia el oeste, deberán girar hacia el norte por Sarmiento y una cuadra más adelante doblar por Damián Hudson al oeste hasta Mansilla, donde se podrá girar al sur para retomar Bandera de Los Andes.

En cuanto a las líneas de colectivos que transitan por Bandera de Los Andes en ambos sentidos, tomarán los mismos desvíos que los vehículos particulares, con tres excepciones:

La línea 311, que viene desde el barrio San Martín al Hospital Notti, y habitualmente circula hacia el este por Pringles, girando por Artigas hasta Bandera de Los Andes, ahora seguirá una cuadra más hacia el este por Pringles hasta Pedro B. Palacios, girará por Damián Hudson al oeste hasta Artigas y retomará Pringles hacia el oeste para volver al Barrio San Martín.

Las líneas 462 y 463, que vienen desde el Barrio La Estanzuela hasta el Notti. Ambas toman Bandera de Los Andes desde Artigas. A partir del lunes, girarán por Artigas hacia el norte hasta Pringles y tomarán Sarmiento para volver a Godoy Cruz.

Listado de paradas provisorias (líneas en sentido Oeste–Este)

Línea 645:
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 620–914–915:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 200–201–233–252–352–354–373–548–559:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes

Líneas 547–552:
Artigas y Bustelo
Artigas y Pringles
Sarmiento y Pringles
Sarmiento y Bandera de Los Andes

Línea 311: 
Palacios y Hudson

Líneas 462–463:
Pringles y Sarmiento
Sarmiento y Bandera de Los Andes
Listado de paradas provisorias (líneas en sentido Este–Oeste)

Líneas 200–201–233–252–352–354–548–559:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas
Pringles y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 547–552:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Patricias Mendocinas y Artigas
Patricias Mendocinas y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco

Líneas 620–914–915:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas
Pringles y Mansilla
Mansilla y Álvarez Condarco

Línea 645:
Sarmiento y Pedro del Castillo
Pringles y Artigas

Línea 308A–315E (Media y larga distancia):
Sarmiento y Pringles
Pringles y Mansilla

 
 

