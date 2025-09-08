Obras sostenibles: las claves de la construcción en seco

Para conocer un poco más sobre este tipo de construcción moderna, CuyoNoticias dialogó con el arquitecto Agustín Godoy, del equipo Comercial Técnico de la empresa LTN. Este tipo de obras son ejemplos de cómo la innovación en sistemas constructivos puede potenciar la sustentabilidad en cada etapa del proyecto.

Con paneles aislantes se logra menor consumo energético gracias a su excelente aislación térmica, tiempos de obra optimizados y menor impacto en el entorno. Se trata de construir con eficiencia, calidad y compromiso ambiental, aseguran desde la empresa.

Escuchá la entrevista completa a continuación