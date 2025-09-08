Paso Cristo Redentor Habilitado

Obras sostenibles: las claves de la construcción en seco

El Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país. En Mendoza también se está capacitando en este tema.

hotel modlularPara conocer un poco más sobre este tipo de construcción moderna, CuyoNoticias dialogó con el arquitecto Agustín Godoy, del equipo Comercial Técnico de la empresa LTN. Este tipo de obras son ejemplos de cómo la innovación en sistemas constructivos puede potenciar la sustentabilidad en cada etapa del proyecto.

Viviendas 5Nuevas tecnologías en construcción para ahorro energético

Con paneles aislantes se logra menor consumo energético gracias a su excelente aislación térmica, tiempos de obra optimizados y menor impacto en el entorno. Se trata de construir con eficiencia, calidad y compromiso ambiental, aseguran desde la empresa.

Escuchá la entrevista completa a continuación

