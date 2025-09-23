Iveco presentó en Mendoza el mejor camión de su historia

Grupo Gestión renueva su sucursal en San Luis
La empresa trasladó su oficina a un nuevo espacio en la ciudad, reforzando su presencia federal con más de 20 sedes en el país. Busca acercar oportunidades laborales y soluciones de gestión de talento.
En Ficamen, más de 200 invitados y los principales flotistas de la provincia conocieron las bondades tecnológicas, de eficiencia y sostenibilidad de un modelo que rompe con los moldes.Economía23/09/2025Redacción CuyoNoticias
Ficamen, la concesionaria de Iveco en Mendoza realizó la presentación regional y oficial de su nuevo camión S-Way, que complementa la línea de vehículos pesados de la marca y se destaca como el mejor camión de la historia de Iveco en la Argentina. El modelo se lanzó en julio de este año, pero el evento que formalizó su llegada tuvo que ver con la fortaleza local en cuanto a su área logística y de cercanía con el Paso Internacional Cristo Redentor.
Por este motivo, entre las más de 200 personas que acudieron al lanzamiento se encontraban las principales cabezas de empresas con grandes flotas de camiones. Francisco Spasaro, director comercial de Iveco, subrayó que Ficamen es una de las mejores concesionarias del país mientras que Julián Groisman, director de esta empresa realizó una fuerte apuesta por el modelo presentado. “Es un cambio en la línea de pesados de una empresa que es líder y siempre ha estado en el podio”, subrayó el empresario, quien agregó que de cada tres camiones que se venden en Cuyo, uno es de la marca.
“Apostamos por la renovación de flotas de las empresas ya que son bienes de capital y una necesidad por parte de sus mismos clientes”, señaló Groisman. Sumó que la compañía ofrece financiamiento, descuentos y subsidio de tasas por lo que hacia adelante confían plenamente en la adopción del S-Way por parte de los transportistas. En Mendoza, por otra parte, además del renovado impulso al sector logístico, también surge la minería como otra área de crecimiento.
El nuevo modelo busca responder a las necesidades específicas de clientes especializados en el transporte de cargas pesadas, incluida la de combustibles. El director comercial de Iveco, Francisco Spasaro, destacó que S-Way es un hito para la compañía debido a que se amplían a una oferta que se adapte mejor a las necesidades de sus clientes. Del mismo modo, se trata de un modelo que agranda la gama con paquetes muy superiores no solo con relación a la oferta de Iveco sino también a la del resto del mercado.
El S-Way es un vehículo probado en Europa y en Brasil con valoraciones altamente positivas, pero que llega al mercado argentino con especificaciones particulares para las rutas y paisajes locales. Manuel Pardal, responsable de Ingeniería de Ventas de Iveco, explicó que el desarrollo del camión se centró en tres pilares.
El primero, relacionado con la seguridad, ya que el S-Way cumple con los manuales técnicos de las petroleras, lo que lo convierte en un vehículo de alta seguridad. En este combo incluye equipamiento avanzado como seguimiento de carril y control de velocidad adaptativo que, entre otros beneficios, frena el camión si detecta un vehículo adelante. Además, su sistema de manejo predictivo utiliza GPS para anticipar subidas y bajadas, lo que optimiza el uso de combustible.
El segundo es un punto clave en la actualidad y se trata de la eficiencia ya que el S-Way viene en versiones diésel con motorización Euro 6, una normativa de emisiones superior a la exigida en Argentina. Esto baja las emisiones en comparación con el resto del mercado que trabaja bajo la norma Euro 5. Además, la gama incluye una versión a gas con relevantes resultados en cuanto a ahorro y eficiencia en especial porque el gas es la energía limpia posible y aplicable hoy a vehículos de carga pesada. “Esta versión a GNC es parte del compromiso de Iveco con la sustentabilidad y el medio ambiente”, precisó Pardal.
El tercer pilar del diseño que tal vez engloba al resto es la tecnología que se destaca en todo el diseño del camión. Entre otros puntos, cuenta con una electrónica de detalle que aporta a los dos primeros puntos y suma comodidad para el conductor. Los modelos pueden equiparse con suspensiones neumáticas o mecánicas y se ofrecen en configuraciones de tracción 4x2 y 6x2, por ahora. De hecho, quienes tienen experiencia en el manejo de carga pesada han expresado que la tecnología es un antes y un después de lo que había en el mercado.
Un dato de color es que Iveco ha lanzado una edición limitada a nivel mundial en sociedad con la icónica banda de rock Metállica. Se trata de una tanda de 174 camiones a nivel mundial con diseño donde priman el negro y el amarillo de la banda y de los cuales 10 se comercializarán en el país. De este modo Iveco da un salto exponencial en su gama de productos y hace una fuerta apuesta al sector transportista de Mendoza.
Con esta presentación, Ficamen e Iveco ratifican su liderazgo en la región y su compromiso con la innovación, la eficiencia y el futuro del
La empresa trasladó su oficina a un nuevo espacio en la ciudad, reforzando su presencia federal con más de 20 sedes en el país. Busca acercar oportunidades laborales y soluciones de gestión de talento.
La bodega vuelve a sorprender con el lanzamiento de Clayvers Selection Norte, Sur y Oeste, tres 100% Malbec elaborados con uvas de sus mejores parcelas, que integran la nueva línea Supraterra.
La provincia logró un envío histórico a África junto a Grow Farms y AgroZAL, ampliando su presencia en Sudamérica, Centroamérica y Medio Oriente.
Orrego visitó los ensayos finales de la primera etapa de trabajos de la Central Hidroeléctrica Quebrada de Ullum, que le otorgarán 30 años más de vida útil
El prestigioso Concurso Mejor Sommelier de Argentina se realizará del 1 al 3 de noviembre y reunirá a los principales talentos de la sommellerie nacional.
La comuna entregará este viernes 40 nuevos créditos de diferentes líneas, destinados al desarrollo económico de los vecinos y vecinas del departamento.
La empresa familiar suma 10 locales comerciales en diferentes puntos de la provincia y reafirma sus valores de cercanía, innovación y compromiso con la comunidad.
Ubicado en Almirante Brown y Viamonte, de Luján de Cuyo, tiene 26 locales abiertos y continúa creciendo, consolidándose como uno de los mercados más completos de Mendoza.
Cuatro jóvenes recibieron becas tras ganar el Hackathon Sostenible 2025 y viajarán a Rusia para participar en la World Atomic Week, representando al departamento con proyectos innovadores sobre transición energética y sostenibilidad.
La provincia logró un envío histórico a África junto a Grow Farms y AgroZAL, ampliando su presencia en Sudamérica, Centroamérica y Medio Oriente.
Un hombre de 59 años fue encontrado sin vida con heridas de bala en una Toyota gris en Algarrobal, Las Heras. Investigan un posible homicidio.
Este 24 de septiembre se conmemora esta fecha importante para la ciencia: la necesidad de seguir investigando para salvar más vidas.
Son las tesis ternadas de la tercera edición del Concurso Nacional impulsado por INVAP, que destaca proyectos de investigación aplicada en el universo de la ingeniería con pluralidad de miradas.