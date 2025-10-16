Iveco S-Way, tecnología y eficiencia sobre ruedas
Ficamen hizo la presentación regional del nuevo camión ante los principales empresarios del transporte de carga de Mendoza, un modelo que rompe con los moldes.
El departamento mendocino es el escenario de la Semana Provincial del Vermouth, que se desarrolla del 14 al 18 de octubre. Sabor, cultura y turismo mendocino.Podcast16/10/2025Redacción CuyoNoticias
San Martín celebra la Semana Provincial del Vermouth, evento que reúne a 16 elaboradores mendocinos y una bodega invitada de Rosario. Durante las jornadas habrá degustaciones, charlas, música en vivo y actividades gastronómicas, con el objetivo de revalorizar el vermouth como parte de la identidad cultural y turística del Este provincial.
CuyoNoticias tuvo oportunidad de dialogar con Jorge Corrales director de Turismo de San Martín, en la provincia de Mendoza, quien nos cuenta detalle de esta actividad.
El Grupo LTN impulsa la profesionalización de este tipo de obra y capacita a más de 1500 personas en el país. En Mendoza también se está capacitando en este tema.
En estas vacaciones de invierno, visitar el parque provincial Ischigualasto y Valle de la Luna, ofrece gran variedad de actividades para toda la familia.
El uso de las habilidades entrenadas de los perros es reconocida a nivel internacional, pero requiere de conocimientos específicos para guiarlo en estas búsquedas.
Se pueden entrenar para múltiples usos, para detección, pero también para conservación de distintas especies de la naturaleza. Así lo explica Guillermo Ferrari.
Luis Jofré, jefe del departamento de Educación Vial de la ciudad de Mendoza explica la diferencia, en una Mendoza plagada de siniestros.
Desde este viernes 20 de septiembre al 31 de octubre, el centro comercial de Guaymallén inaugura esta pista para el entretenimiento familiar y la actividad turística. Nancy Ceschín, responsable de Marketing del shopping cuenta los detalles.
El mundo considera un recurso estratégico los cuerpos médicos ante los desafíos que se vienen, en Mendoza se produce una migración de profesionales de la salud
La propuesta reunió a participantes de Chile, Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina, donde se compartieron experiencias y tuvo lugar una innovadora competencia.
El nuevo espacio recreativo, construido junto al Plan ‘Construyendo con tu Pueblo’, incluye bicisenda, luminarias LED y estaciones saludables.
Del 14 al 18 de octubre, el Este mendocino será sede de charlas, degustaciones y sunsets con 16 elaboradores locales y una bodega invitada.
Sandra Mariela Reus fue beneficiada con la suspensión de juicio a prueba por falsificar un título universitario y ejercer como docente.
La Ciudad de Mendoza llevará adelante el evento este viernes en el Parque Central, en homenaje a los héroes de Malvinas y en sintonía con el congreso que llevará adelante la Universidad de Mendoza.