San Martín celebra la Semana Provincial del Vermouth

El departamento mendocino es el escenario de la Semana Provincial del Vermouth, que se desarrolla del 14 al 18 de octubre. Sabor, cultura y turismo mendocino.

16/10/2025

vermouth-semana-2San Martín celebra la Semana Provincial del Vermouth, evento que reúne a 16 elaboradores mendocinos y una bodega invitada de Rosario. Durante las jornadas habrá degustaciones, charlas, música en vivo y actividades gastronómicas, con el objetivo de revalorizar el vermouth como parte de la identidad cultural y turística del Este provincial.

Semana Provincial del Vermouth (7)San Martín celebra la Semana del Vermouth

CuyoNoticias tuvo oportunidad de dialogar con Jorge Corrales director de Turismo de San Martín, en la provincia de Mendoza, quien nos cuenta detalle de esta actividad.

