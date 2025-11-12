Mendoza será sede del Torneo Nacional de Soldadura

La prueba se realizará en la sede de Arga, ubicada en Elpidio González y Lateral Sur del Acceso Este, Maipú, y es organizada por Saldaña Materiales y la Municipalidad de Maipú. El certamen seleccionará a dos representantes mendocinos que participarán en la final nacional en Buenos Aires.



Los interesados pueden inscribirse mediante el formulario online o por WhatsApp al 261-7166647 (Dirección de Empleo y Capacitación de Maipú), de 8 a 13.

Creado por ArcelorMittal Acindar, el torneo reúne a soldadores de todo el país con el fin de fortalecer la formación técnica, reconocer la labor especializada y fomentar la equidad de género en el rubro.

La competencia está dirigida a trabajadores de herrería, construcción, soldadura y metalurgia, así como a estudiantes y asistentes de cursos técnicos vinculados a la especialidad. Además, durante la jornada habrá charlas técnicas abiertas para los participantes y alumnos invitados.



