Mendoza será sede del Torneo Nacional de Soldadura

Más de 6 millones de argentinos no tienen inodoro en sus hogares
Esta carencia afecta la salud, el bienestar y la dignidad de millones de familias, además de representar un riesgo para el ambiente, según datos de la ONG Módulo Sanitario.
El próximo miércoles 19 de noviembre, se realizará en ARGA, la etapa mendocina del Torneo Nacional de Soldadura, competencia que busca promover este oficio en todo el país.Sociedad12/11/2025Redacción CuyoNoticias
La prueba se realizará en la sede de Arga, ubicada en Elpidio González y Lateral Sur del Acceso Este, Maipú, y es organizada por Saldaña Materiales y la Municipalidad de Maipú. El certamen seleccionará a dos representantes mendocinos que participarán en la final nacional en Buenos Aires.
Los interesados pueden inscribirse mediante el formulario online o por WhatsApp al 261-7166647 (Dirección de Empleo y Capacitación de Maipú), de 8 a 13.
Creado por ArcelorMittal Acindar, el torneo reúne a soldadores de todo el país con el fin de fortalecer la formación técnica, reconocer la labor especializada y fomentar la equidad de género en el rubro.
La competencia está dirigida a trabajadores de herrería, construcción, soldadura y metalurgia, así como a estudiantes y asistentes de cursos técnicos vinculados a la especialidad. Además, durante la jornada habrá charlas técnicas abiertas para los participantes y alumnos invitados.
