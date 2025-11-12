Paso Cristo Redentor Habilitado

Mendoza será sede del Torneo Nacional de Soldadura

El próximo miércoles 19 de noviembre, se realizará en ARGA, la etapa mendocina del Torneo Nacional de Soldadura, competencia que busca promover este oficio en todo el país.

Sociedad12/11/2025Redacción CuyoNoticiasRedacción CuyoNoticias
Flyer Torneo
Flyer Torneo

La prueba se realizará en la sede de Arga, ubicada en Elpidio González y Lateral Sur del Acceso Este, Maipú, y es organizada por Saldaña Materiales y la Municipalidad de Maipú. El certamen seleccionará a dos representantes mendocinos que participarán en la final nacional en Buenos Aires.

Los interesados pueden inscribirse mediante el formulario online o por WhatsApp al 261-7166647 (Dirección de Empleo y Capacitación de Maipú), de 8 a 13.

talleres-socioproductivos-godoy-cruz-soldadura-okTalleres gratuitos en Centros de Formación municipales

Creado por ArcelorMittal Acindar, el torneo reúne a soldadores de todo el país con el fin de fortalecer la formación técnica, reconocer la labor especializada y fomentar la equidad de género en el rubro.

La competencia está dirigida a trabajadores de herrería, construcción, soldadura y metalurgia, así como a estudiantes y asistentes de cursos técnicos vinculados a la especialidad. Además, durante la jornada habrá charlas técnicas abiertas para los participantes y alumnos invitados.
 
 

