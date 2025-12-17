Gobierno de San Juan y gremios docentes acordaron en paritaria

Este martes 16 de diciembre se concretó una nueva reunión de negociación paritaria docente 2025, en la que se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y los gremios UDAP, UDA Y AMET. La reunión fue presidida por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministro de Educación, Silvia Fuentes.

En esta ocasión, la propuesta presentada por el gobierno de la Provincia consistió en incrementar el valor índice para diciembre 2025, aplicando el coeficiente de variación mensual del Indice IPC, publicado por INDEC del mes anterior.

Además, incrementar el 5 puntos el Código E60, quedando el mismo en 44 puntos por valor Índice desde diciembre de 2025. También, incrementar en 4 puntos todos los cargos del nomenclador docente en enero de 2026.

Ante la propuesta, los tres gremios firmaron en conformidad.

Además de los Ministros también participaron de la reunión: el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector de Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores Jurídicos del Ministerio de Educación, Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En tanto que por la parte gremial; de UDAP asistieron la secretaria General, Patricia Quiroga; el asesor Legal, Daniel Persichella; el secretario Gremial, Franco Lucero; y el asesor Técnico, Walter Rios. Por AMET, lo hacieron el secretario General, Daniel Quiroga; el secretario Adjunto, Adrian Ruiz; y el secretario Gremial, Francisco Campos.

En tanto que por UDA participaron la secretaria General, Karina Navarro; la asesora Pedagógica, Vanesa Marano; y el asesor Legal, Guillermo Meritello.