Juventudes Fashion Day: moda joven e inclusión en la Nave

La Nave Cultural recibe la tercera edición del evento con pasarela inclusiva, emprendedores y música en vivo, este viernes 19 desde las 17, con entrada libre.

La Ciudad de Mendoza, a través de la Coordinación de Juventudes, invita a participar de una nueva edición del Juventudes Fashion Day, un evento masivo de moda y cultura joven con entrada libre y gratuita. La propuesta se realizará el viernes 19 de diciembre, de 17 a 23 horas, en la Nave Cultural.

El encuentro reunirá a estudiantes del Taller de Modelaje Inclusivo, diseñadores textiles, artistas locales y emprendedores, con el objetivo de visibilizar los procesos de aprendizaje de las juventudes, potenciar el desarrollo económico local y ofrecer una agenda cultural joven como cierre de año. Se espera la participación de más de 1.500 personas.

En la Sala 1 de la Nave Cultural se desarrollará un desfile performático, donde los estudiantes del taller serán protagonistas y presentarán colecciones de más de 15 marcas locales. Cada pasada contará con intervenciones artísticas en vivo, integrando moda, danza y expresiones escénicas.

Además, en los jardines se instalará una feria de diseño y emprendedores con más de 25 stands, un patio gastronómico con foodtrucks y una programación cultural urbana que incluirá flash mobs, K-Pop Random Dance y música en vivo. La actividad se extenderá durante toda la tarde y la noche.
 
 
 

