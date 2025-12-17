Juventudes Fashion Day: moda joven e inclusión en la Nave

Estacionamiento especial en el centro por las fiestas
Rige del 15 de diciembre al 6 de enero y habilita, de forma excepcional, el estacionamiento medido en arterias clave del microcentro para facilitar las compras y ordenar el tránsito.
La Nave Cultural recibe la tercera edición del evento con pasarela inclusiva, emprendedores y música en vivo, este viernes 19 desde las 17, con entrada libre.Sociedad17/12/2025Redacción CuyoNoticias
La Ciudad de Mendoza, a través de la Coordinación de Juventudes, invita a participar de una nueva edición del Juventudes Fashion Day, un evento masivo de moda y cultura joven con entrada libre y gratuita. La propuesta se realizará el viernes 19 de diciembre, de 17 a 23 horas, en la Nave Cultural.
El encuentro reunirá a estudiantes del Taller de Modelaje Inclusivo, diseñadores textiles, artistas locales y emprendedores, con el objetivo de visibilizar los procesos de aprendizaje de las juventudes, potenciar el desarrollo económico local y ofrecer una agenda cultural joven como cierre de año. Se espera la participación de más de 1.500 personas.
En la Sala 1 de la Nave Cultural se desarrollará un desfile performático, donde los estudiantes del taller serán protagonistas y presentarán colecciones de más de 15 marcas locales. Cada pasada contará con intervenciones artísticas en vivo, integrando moda, danza y expresiones escénicas.
Además, en los jardines se instalará una feria de diseño y emprendedores con más de 25 stands, un patio gastronómico con foodtrucks y una programación cultural urbana que incluirá flash mobs, K-Pop Random Dance y música en vivo. La actividad se extenderá durante toda la tarde y la noche.
Bajo el lema “Especialmente con Amor” celebró durante un mes las recetas y saberes familiares mendocinos, con historias, premios y un fuerte anclaje cultural.
La empresa minera ubicada en Calingasta inició las actividades de la temporada estival durante la cual se espera superar los 25.000 metros de perforaciones
Se inauguró la muestra y se entregaron premios del 7° Salón Provincial de Fotografía en el Espacio Máximo Arias, con obras que pasarán al patrimonio cultural.
El IIEE informó la suba mensual de precios y detalló los aumentos por división, con una variación interanual del 28,3% y un acumulado anual del 25,4%.
Más de 800 alumnos colmaron el Teatro Mendoza con “Ciudad de Flores que Danzan”. El acto incluyó un homenaje al profesor Germán David Torres por sus 41 años de trayectoria.
Quienes cargaron saldo en Pop Meals durante la Fiesta de la Cerveza pueden solicitar la devolución online. Solo deben ingresar al sitio, iniciar sesión y completar el trámite.
La Fiesta Provincial de la Cerveza 2025 superó este año los 100.000 asistentes. Cumbia, cuarteto y una tercera noche explosiva marcaron un récord histórico.
Maximiliano “El Profe” Segura, Alfredo “Coki” Soto y Ángel “El Diablito” Arancibia se consagraron campeones sudamericanos con victorias por nocaut.
La última edición de 2025 reunió a emprendedores, artesanos y artistas en una jornada con espectáculos, exposiciones y música en vivo.
La bodega mendocina presentó un refresh enológico, nuevos vinos y un rediseño de etiquetas que apunta a un perfil más joven, fresco y accesible.
Fue en la primera final de la Superliga entre Godoy Cruz y Macabi, un insulto antisemita desde la tribuna dictaminó que el juego se suspendiera.