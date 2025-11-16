Marista cayó ante Newman en la final del Nacional de clubes

El impulso de Marista no logró detener una marea bordó que arrasó con todo y culminó un año de ensueño: en su casa, Newman jugó por primera vez con el rótulo de campeón y el éxito sobre el club mendocino por 38-15 en el único partido del Nacional de Clubes desató una continuación de los festejos de hace dos semanas en el CASI, cuando se coronó en el Top 12. Una fiesta, ahora en Benavídez, que se dio tras un encuentro en el que sufrió en el primer tiempo pero marcó claras diferencias en la segunda mitad.

El ardor de los 32 grados de temperatura no impidió que el público bordó concurriera a lo que presentía una celebración, más allá del encuentro en sí. Lo mismo sucedió con Marista, que trasladó una buena cantidad de gente en colectivos desde Luján de Cuyo hasta Buenos Aires. Más de 1000 kilómetros para apoyar a un club que también había hecho historia: se había convertido en el primero de Mendoza en ganar el Torneo del Interior A y siete días atrás había conquistado el Regional del Oeste, al superar a Mendoza Rugby en la final. El trajín físico de una temporada larga (31 partidos) y el desgaste de haber afrontado una final una semana antes pueden haber jugado en contra de un equipo que terminó padeciendo a un Newman inapelable.

Los jugadores del Cardenal lograron aislarse del entorno y jugar su partido. La semana libre post coronación en URBA los bajó a tierra y en la cancha volvieron a conectarse. La diferencia no fue mayor en gran parte por el scrum, inestable durante todao el partido. Prácticamente no se lo jugó. Newman recibió cinco penales en contra y dos free-kicks, y Marista, cuatro penales y 2 free-kicks. El visitante se anticipó y abrió el marcador mediante Julián Hernández, el back que viajó a la gira de Argentina XV por Europa y en su regreso fue uno de los mejores de su conjunto. Pero el local encontró espacios por fuera en todo momento: cuando se lanzaron a jugar, los tres del fondo quebraron la línea de ventaja y se acercaron a la meta. Santiago Marolda, la figura de la tarde, y Jerónimo Ulloa marcaron diferencias, siempre bien lanzados por Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Lucas Marguery fue el autor de los primeros dos tries del campeón y con su liderazgo habitual fue de los más destacados. Los forwards de impacto marcaron diferencia y generaron un golpe de efecto. El line y maul volvió a ser una receta efectiva: a partir de esa formación el Cardenal generó un try-penal, y Beltrán Salese consiguió una conquista con la primera pelota que tocó. Antes, Rodrigo Díaz de Vivar había entrado caminando al in-goal y anotado. El octavo fue el mejor jugador de la semifinal (41-24 a Belgrano) y la final (15-3 a SIC) del Top 12 y ahora nuevamente estuvo a la altura en un partido grande.

La tarde en Benavídez incluyó el retiro de Marcelo Brandi, un símbolo del club, que se despidió con honores y fue ovacionado por todos los simpatizantes del local. El hooker de 36 años debutó en el 2009 y deja un vacío grande; es una pieza clave en las mejoras que Newman ha experimentado en el scrum y en el line. Uno de esos líderes difíciles de sustituir. Todos fueron a abrazarlo cuando salió reemplazado y el público entonó “que de la mano, de Chelo Brandi, toda la vuelta vamos a dar”.

Newman logró por primera vez el primer Nacional de Clubes, un torneo que UAR decidió reducir a 80 minutos entre el campeón de Buenos Aires y el del Torneo del Interior. Hace 10 años el Cardenal perdió increíblemente una final ante Hindú en el mismo escenario, por un drop de 45 metros de Joaquín Díaz Bonilla en la última pelota. Tres años más tarde, el conjunto de Don Torcuato lo aplastó en Vélez, también el desenlace del Nacional. Pero Newman maduró, creció desde sus bases y esta vez aprovechó el impulso y el formato del torneo y se quedó con la copa. Dentro de pocas semanas cumplirá 50 años de existencia y la fiesta será perfecta. El Cardenal ya era el campeón de URBA en la primera, la intermedia y la preintermedia A. Este sábado le puso la frutilla a la torta de aniversario, suculenta y enorme.

Síntesis

Newman 38 vs. Marista 15

Newman: 38

Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Benjamín Lanfranco, Tomás Keena y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery (capitán); Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Marcelo Brandi y Miguel Prince A.

Cambios: PT, 12 minutos, James Wright por Prince (temporario); ST, 11, Jerónimo Ulloa por Santarelli y Cruz Ulloa por Daireaux; 18, Fermín Perkins por Bosch y Francisco Lascombes por Urtubey; 37, Lucas Nava por Marguery; 38, James Wright por Prince y Beltrán Salese por Brandi, y 40, Florencio Llerena por Gutiérrez Taboada.

Entrenador: Santiago Piccaluga.

Marista: 15

Matías Colomer; Genaro Podestá, Alejo Videla, Julián Hernández y Lucas Bartolini; Bautista Filizzola y Lucca Filizzola; Agustín Gómez (capitán), Agustín Sarelli y Tomás Gómez; Valentín Gozálvez y Fausto Fernández A; Jesús Porro, Alejandro Pronce y Maximiliano Montilla.

Cambios: ST, 3 minutos, Gabriel Ponce por Montilla; 5, Marcos Porro por Jesús Porro; 15, Tobías Filizzola por Lucca Filizzola; 18, Gerónimo Tejada por Gozálvez, y 29, Lisandro Sosa Jiranek por Podestá.

Entrenador: Daniel Rocuzzo.

Primer tiempo: 2 minutos, gol de Bautista Filizzola por try de Hernández (M); 8, penal de Gutiérrez Taboada (N); 21, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N), y 27, penal de Bautista Filizzola (M). Amonestados: 35, Prince (N). Resultado parcial: Newman 10 vs. Marista 10.

Segundo tiempo: 7 minutos, try de Gozálvez (M); 14, gol de Gutiérrez Taboada por try de Marguery (N); 20, try-penal (N); 25, gol de Gutiérrez Taboada por try de Díaz de Vivar (N), y 39, gol de Gutiérrez Taboada por try de Salese (N). Amonestados: 14, Fernández (M). Resultado parcial: Newman 28 vs. Marista 5.

Árbitro: Tomás Ninci.

Cancha: Newman.

Fuente La Nación/ fotos Alessia Maccioni