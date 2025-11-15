Godoy Cruz descendió en el Gambarte, pena infinita en la Bodega

Fueron 17 años consecutivos en Primera Division, uno más si le sumamos el inmediato regreso al circulo superior tras haber perdido la categoría en su primer ascenso. Jugó Copas Libertadores, Sudamericana,fue subcampeón detrás de Boca Juniors, estaba "tranquilo" en los promedios, pero la mala campaña de esta temporada le jugó en contra y descendió.

Como jugar a la ruleta rusa, tenía que ganarle a Riestra en su cancha, el final fue 1 a 1 sin poder haber abrochado ni un solo triunfo jugando en el Feliciano Gambarte, debía esperar un empate en Mar del Plata o que ganara el Verdinegro sanjuanino, nada de eso ocurrió, ganó Aldosivi y lo condenó al igual que el otro descendido San Martin de San Juan.

Entrar a la cancha sabiendo que sólo servía un resultado, ganar fue una presión que derivó en nerviosismo. Iba para adelante pero se arriesgaba a las contras de Riestra, el Malevo avisó en un par de jugadas y despues la concretó. Error en la salida de Rasmussen, centro rasante de Alexander Diaz y Benegas convierte, uno a cero ganaba el Malevo.

El empate llega a través de su mejor jugador, Santino Andino, el Chulu ejecuta un tiro libre, la pelota pica en el área, flojisima respuesta del arquero Manganelli - reemplazó al titular Arce- y fue el empate tombino que debió esperar la convalidación del tanto para desatar el festejo, el empate no alcanzaba y además estar pendiente de otro partido.

Como Godoy Cruz nunca estuvo en ventaja, las variantes que se producían en el partido entre Aldosivi y San Martin de San Juan en ningún momento lograba el objetivo, no de salvarse directamente no podía, sino forzar un partido desempate siempre y cuando no ganara el Tiburón, lo único que tuvo fueron momentos esperando un gol propio que nunca llegó.

Ganaba San Martín de San Juan, Aldosivi lo daba vuelta, nuevo empate sanjuanino y otros dos goles marplatenses sobre el final sellaron el resultado, 4 a 2 para Aldosivi y empate para Godoy Cruz, descenso para los dos cuyanos que volverán a jugar un clasico el año que viene en la Primera Nacional, algo que no ocurre desde hace dos décadas. Impensado.

El Tomba fue protagonista en la segunda mitad del partido, una atajada descomunal del arquero de Riestra, un pelotazo que reventó el travesaño, pero la goleada del Tibuón ante el Verdinegro en la Feliz se transformaba en la cronica de un descenso anunciado solo en las últimas fechas por el mal rendimiento tombino en las últimas fechas.

Aun no ganando Godoy Cruz tenía 6, 7 y hasta 8 equipos debajo suyo en la tabla anual, pero los de abajo comenzaron a sumar incluso en partidos chivos y de visitante y el Tomba ni siquiera pudo ganar de local. Es una pena, es cierto, pero con tan mala campaña no se podia esperar otra cosa aunque suena a injusto que el Tomba descienda con el buen papel hecho en Primera en casi dos décadas. Pero lo condenó esta pésima campaña, sobre todo en la segunda parte del año.

Síntesis

Godoy Cruz: 1

Franco Petroli; Juan Escobar, Tomás Rossi, Federico Rasmussen; Facundo Altamira, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Juan Meli; Daniel Barrea, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar "Turco" Asad./ Cambios: Gonzalo Abrego x Meli, Nahuel Ulariaga x Auzmendi, Mateo Mendoza x Escobar, Misael Sosa x Barrera, Luca Martinez Dupuy x Poggi.

Deportivo Riestra: 1

Nahuel Manganelli; Juan Randazzo,, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pedro Ramirez, Nicolas Benegas, Anthony Alonso; Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez./ Cambios: Rodrigo Sayavedra x Mateo -Ramirez, Gonzalo Obredor x Benegas, Jonathan Goitia x Pedro Ramirez, Jonathan Herrera x Diaz.

Goles: PT: 18: Benegas (DR), 20: Andino (GC)

Arbitro: Facundo Tello

Estadio Feliciano Gambarte

Fotos: Prensa Godoy Cruz Antonio Tomba