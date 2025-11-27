Bodegas sanjuaninas en la feria mundial de vino a granel

Argentinos podrán pagar en Brasil con su cuenta de Mercado Pago
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.Economía27/11/2025Redacción CuyoNoticias
Estas dos bodegas sanjuaninas participaron de la feria de vino a granel más importante del mundo, la World Bulk Wine Exhibition, que reunió a 245 expositores y a visitantes de 70 países.
La participación sanjuanina fue organizada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y ProMendoza.
Leonardo Olazábal, de Tierra del Huarpe, y Facundo Fernández, de Bodegas y Viñedos Chirino, destacaron que la misión comercial permitió “establecer muy buenos contactos” y obtener “muy buenos resultados”, lo que reafirma el interés internacional por los vinos producidos en la provincia.
La WBWE es un punto clave del calendario global para productores y compradores de vinos y licores a granel. Además de concentrar negocios, funciona como un espacio que marca tendencias y habilita nuevas oportunidades comerciales. La edición de este año convocó a 1.988 visitantes profesionales y contó con la presencia de expositores de 25 países productores.
El mercado de vino a granel continúa expandiéndose y diversificando su oferta, desde marcas para supermercados y restaurantes hasta vinos orgánicos, bebidas sin alcohol y productos de bajo contenido alcohólico. En este contexto, la presencia de bodegas sanjuaninas consolida la proyección internacional de la industria local y abre nuevas puertas en un sector dinámico y competitivo.
Los turistas argentinos podrán abonar sus compras a través de la aplicación Mercado Pago utilizando Pix, el sistema de pagos más popular de Brasil.
La provincia tuvo un fin de semana extra largo con alta afluencia turística: la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78%, de la mano de la Fiesta Nacional del Sol.
En su edición aniversario, Finca Bandini lanza Los Muros 102 Años, un nuevo blanco de edición limitada que destaca por su elegancia y personalidad.
La XXV Fiesta Provincial de la Olivicultura cerró su edición 2026 con premios, reconocimientos y un fuerte impulso al varietal Arauco en Mendoza.
El intendente recorrió la bodega de Villa Nueva, cuna del primer espumante argentino, que proyecta una fuerte inversión para ampliar su capacidad.
Treinta proyectos locales mostraron su producción en la Carpa San Juan Emprende, con interés del público y participación de candidatas a Emprendedora del Sol.
Durigutti Family Winemakers se consolidó como la bodega argentina mejor ubicada en el ranking World’s Best Vineyards 2025, tras obtener el puesto N°11 a nivel global.
La bodega de Sol Puntano fue el escenario de la primera reunión de la Mesa Vitivinícola Provincial, espacio intersectorial que marca el inicio de una nueva etapa para el crecimiento de la actividad en San Luis.
La propuesta es una Jornada de Control Integrado de la Salud Masculina, que se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre en la sede de Godoy Cruz.
El proyecto musical Menguante, creado por el artista mendocino Ismael Páez, presentará en vivo su álbum debut el viernes 28 de noviembre a las 21 en la Sala Chalo Tulián del Espacio Julio Le Parc.
La apertura se realizó este 26 de noviembre , sólo para vehículos 4 x 2 ,4 x 4 motocicletas y ómnibus hasta 25 pasajeros
En su edición aniversario, Finca Bandini lanza Los Muros 102 Años, un nuevo blanco de edición limitada que destaca por su elegancia y personalidad.
La provincia tuvo un fin de semana extra largo con alta afluencia turística: la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78%, de la mano de la Fiesta Nacional del Sol.