Bodegas sanjuaninas en la feria mundial de vino a granel

Las bodegas Tierra del Huarpe y Chirino representaron a San Juan en la World Bulk Wine Exhibition (WBWE), realizada el 24 y 25 de noviembre en Ámsterdam.

feria vinos a granel'2Estas dos bodegas sanjuaninas participaron de la feria de vino a granel más importante del mundo, la World Bulk Wine Exhibition, que reunió a 245 expositores y a visitantes de 70 países.

La participación sanjuanina fue organizada por la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico y la Dirección de Comercio Exterior, dependientes del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, junto a la Agencia Argentina de Inversiones y ProMendoza.

feria vinos a granelLeonardo Olazábal, de Tierra del Huarpe, y Facundo Fernández, de Bodegas y Viñedos Chirino, destacaron que la misión comercial permitió “establecer muy buenos contactos” y obtener “muy buenos resultados”, lo que reafirma el interés internacional por los vinos producidos en la provincia.

La WBWE es un punto clave del calendario global para productores y compradores de vinos y licores a granel. Además de concentrar negocios, funciona como un espacio que marca tendencias y habilita nuevas oportunidades comerciales. La edición de este año convocó a 1.988 visitantes profesionales y contó con la presencia de expositores de 25 países productores.

El mercado de vino a granel continúa expandiéndose y diversificando su oferta, desde marcas para supermercados y restaurantes hasta vinos orgánicos, bebidas sin alcohol y productos de bajo contenido alcohólico. En este contexto, la presencia de bodegas sanjuaninas consolida la proyección internacional de la industria local y abre nuevas puertas en un sector dinámico y competitivo.

