San Juan cerró el finde largo con 78% de ocupación hotelera

La provincia tuvo un fin de semana extra largo con alta afluencia turística: la ocupación hotelera en el Gran San Juan alcanzó el 78%, de la mano de la Fiesta Nacional del Sol.Economía26/11/2025Redacción CuyoNoticias
San Juan tuvo un fin de semana extra largo con muchísimos turistas que visitaron la provincia la ocupación hotelera entre el 21 y el 24 de noviembre, alcanzando un 78 por ciento de ocupación, impulsado principalmente por la Fiesta Nacional del Sol 2025. El movimiento generó un impacto económico estimado en $1.805 millones, según datos del Departamento de Estadística del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
El promedio provincial fue del 65%, con Calingasta alcanzando el 70%, Iglesia 60%, Jáchal 35% y Valle Fértil 30%.
El 84% de los visitantes fueron turistas nacionales, provenientes de Buenos Aires (34%), Santa Fe (29%), Córdoba (13%) y Entre Ríos (11%), mientras que el 16% llegó desde el exterior, principalmente de Chile (87%) y España (13%).
Más de la mitad de los turistas (54%) visitó San Juan por primera vez, un 39% lo hace de manera esporádica y el resto con mayor frecuencia. Los viajes en familia fueron la modalidad más elegida (41%), seguidos por grupos de entrenamiento (21%) y grupos de trabajo (18%).
En cuanto al transporte, el 52% llegó en automóvil, el 31% en ómnibus y el 18% en avión. El 45% eligió hotel, el 27% se alojó en casas de familiares o amigos y el 22% optó por cabañas.
Las actividades más buscadas fueron el turismo cultural (32%) y la aventura y naturaleza (27%). Con estas cifras, la provincia cerró un fin de semana a pleno y con un balance altamente positivo.
