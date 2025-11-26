Finca Bandini presenta “Los Muros 102 Años” y su trilogía

Finca Bandini presentó Los Muros 102 Años, un blanco de edición limitada que se suma a su colección aniversario. La etiqueta nace de viñedos propios en Las Compuertas y rinde homenaje a los muros construidos en 1922 para encauzar el río Mendoza, estructuras históricas que aún se conservan dentro de la finca.

Además, la bodega lanzó un estuche de madera de edición especial que reúne por primera vez la trilogía completa: Los Muros 100, 101 y 102 Años, una propuesta destinada a quienes buscan vinos con identidad y tradición.

“Cuando llegué a este lugar y me di cuenta de que éste era el corazón de Las Compuertas, dije: esto se queda, esto es historia, esto es Mendoza”, destacó el propietario de la bodega, Federico Bandini.



Un tributo al agua de los Andes

Las ediciones aniversario celebran el legado hídrico y cultural de Mendoza, y homenajean al agua de deshielo de la cordillera, al terroir y a la memoria de quienes forjaron la región.

Los Muros 102 Años: un blanco de edición limitada

El nuevo vino está elaborado con 60% Chardonnay y 40% Gewürztraminer. Pasa 12 meses en barricas de roble francés de primer uso (mitad de grano fino para blancos y mitad de grano grueso para tintos). Presenta un color amarillo con destellos ocres, aromas florales y sedosos con notas de avellana, y una boca marcada por la presencia de la madera, con sabores de durazno blanco, pera, jengibre y un leve toque de miel.



La trilogía completa



El estuche premium incluye:

Los Muros 100 Años (2022)

50% Malbec – 40% Cabernet Franc

Crianza: 50% en barricas francesas de segundo uso, 10% en clayvers y 40% en huevos de concreto.

Los Muros 101 Años (2023)

65% Malbec – 25% Cabernet Franc – 10% Cabernet Sauvignon

Crianza: 16 meses en 60% barricas francesas de primer y segundo uso, 30% en tanques de acero y 10% en cerámica.

Los Muros 102 Años (2024)

60% Chardonnay – 40% Gewürztraminer

Crianza: 12 meses en barrica de roble francés de primer uso.

Precio de lanzamiento: $141.000 (las tres etiquetas en estuche de madera

Sobre Finca Bandini

Desde 2019, Finca Bandini elabora vinos de alta gama en Las Compuertas, en un predio de 77 hectáreas al pie de la cordillera. Su fundador, Federico Bandini, regresó desde Houston para concretar el proyecto, que combina producción orientada al mercado interno y a Estados Unidos con una propuesta enoturística abierta todo el año. La finca reúne espacios de alto valor patrimonial ligados a la historia del agua en Mendoza y ofrece degustaciones en su “House of Wines”, con vistas directas a los viñedos.