San Juan recordó el terremoto de 1944 con homenaje

Orrego resaltó valor social de colonias Rawson
El gobernador recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance inclusivo del programa que beneficia a más de 25 mil personas en toda la provincia.
A 82 años de la tragedia, autoridades y ciudadanos rindieron tributo a las víctimas y destacaron la resiliencia del pueblo. El acto conmemorativoSociedad15/01/2026Periodistas CuyoNoticias
El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, encabezó este 15 de enero la ceremonia por el 82° aniversario del terremoto de 1944. El encuentro se realizó en el monumento de la Eterna Llama Votiva, donde se recordó a las víctimas y se destacó la resiliencia de los sanjuaninos frente a la mayor catástrofe natural de la historia argentina.
Palabras de Orrego
Durante el acto, Orrego expresó que la fecha despierta sentimientos encontrados. Recordó que entre 8.000 y 10.000 personas murieron en aquella jornada, y subrayó que la tragedia forjó la unidad del pueblo sanjuanino. “Ese dolor nos enseñó que en los momentos más difíciles debemos estar juntos”, señaló, agradeciendo la presencia de autoridades nacionales y provinciales.
La presencia nacional
El ministro del Interior, Diego Santilli, acompañó al gobernador en la ceremonia. En nombre del presidente Javier Milei y de la Secretaría General de la Presidencia, transmitió el afecto y el acompañamiento a la provincia. Destacó la capacidad de resiliencia de San Juan y su papel actual como motor de exportaciones y producción en el país.
Una tragedia sin precedentes
El terremoto ocurrió el 15 de enero de 1944 a las 20:49. En apenas 30 segundos, la ciudad de San Juan quedó reducida a escombros. El epicentro se ubicó en La Laja, departamento Albardón, con una magnitud estimada de 7,4 grados y una intensidad máxima de IX en la escala Mercalli. La destrucción alcanzó al 80 % de la capital y afectó gravemente a localidades vecinas.
Condiciones extremas tras el sismo
La catástrofe se agravó por factores climáticos. Lluvias intensas, frío inusual y luego el calor de enero complicaron la situación sanitaria. El olor de los cuerpos atrapados obligó a cremaciones de urgencia para evitar epidemias. Las réplicas posteriores derrumbaron lo poco que había quedado en pie, aumentando la desesperación de los sobrevivientes.
La respuesta inmediata
El gobierno provincial organizó la remoción de escombros y la recuperación de cuerpos. Se decretó toque de queda para prevenir saqueos y se demolieron edificios en riesgo. El Ejército Argentino cumplió un rol clave: restableció comunicaciones, montó puestos sanitarios, distribuyó alimentos y levantó campamentos para familias damnificadas. La disciplina militar permitió ordenar el caos inicial.
Solidaridad nacional
La ayuda llegó desde todo el país. Mendoza habilitó el Hospital Central para recibir heridos. Córdoba, La Rioja, San Luis, Salta y Santa Fe enviaron médicos, medicamentos y alimentos. Trenes y vehículos particulares trasladaron voluntarios y donaciones. Chile también respondió, aunque un accidente aéreo truncó la llegada de un grupo de profesionales que perdió la vida en misión humanitaria.
La colecta solidaria
Días después, el presidente Pedro Pablo Ramírez visitó San Juan. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión se organizó una colecta nacional que reunió más de treinta y ocho millones de pesos, una cifra inédita para la época. Ese esfuerzo colectivo se convirtió en símbolo de acompañamiento y solidaridad, marcando un antes y un después en la historia argentina.
Cambios y aprendizajes
El terremoto impulsó reformas profundas en las normas de construcción y en la planificación urbana. Se fortaleció la conciencia sísmica en todo el país. La tragedia dejó una enseñanza imborrable: la necesidad de construir ciudades más seguras y preparadas para enfrentar fenómenos naturales. San Juan se convirtió en referencia nacional en materia de prevención sísmica.
Un legado de resiliencia
A 82 años, el recuerdo sigue vivo. La ceremonia encabezada por Orrego y Santilli fue un homenaje a las víctimas y a quienes ayudaron en la reconstrucción. La llama votiva simboliza la fuerza de un pueblo que, en medio del dolor, supo levantarse. La solidaridad, la unidad y la resiliencia continúan siendo valores centrales en la identidad sanjuanina.
El gobernador recorrió una colonia de verano en Rawson y destacó el alcance inclusivo del programa que beneficia a más de 25 mil personas en toda la provincia.
Una boa de las vizcacheras y un lagarto overo fueron rescatados y reinsertados en su ambiente natural gracias al aviso responsable de vecinos.
El Gobierno provincial invita a negocios de toda la provincia a sumarse a promociones y descuentos para acompañar a las familias en el inicio del ciclo lectivo.
Más de dos mil niños y 340 adultos participan en escuelas de verano y natación municipales de Guaymallén. Un programa que crece cada temporada.
Del 9 al 11 de enero, festivales y shows convocaron a miles de personas en toda la provincia y generaron un impacto económico estimado en $867.500.000.
San Juan ofrece talleres de robótica, impresión 3D y escuela de inventores para niños y adolescentes. Un verano con tecnología y aprendizaje
La provincia inició en 2025 acciones de fortalecimiento que servirán de base al Compromiso Federal por la Matemática. San Juan se adelanta al acuerdo nacional
El municipio mendocino y empresas inmobiliarias cooperan para construir mil hogares y dinamizar la economía local. Un acuerdo para crecer con orden
Fue arrestado en el complejo fronterizo Los Libertadores cuando intentaba ingresar a Chile con una pistola, municiones y una casa rodante derivó en detención.
Aprenda a proteger su dinero y sus vacaciones siguiendo las pautas oficiales del Ministerio de Seguridad para realizar alquileres temporarios de forma segura.
El ministro Diego Santilli confirmó que se avanzará en obras viales clave para Mendoza, incluyendo las Rutas 7 y 40, tras el pedido del gobernador Cornejo.
A 82 años de la tragedia, autoridades y ciudadanos rindieron tributo a las víctimas y destacaron la resiliencia del pueblo. El acto conmemorativo
Con la llegada de postes clave, la provincia refuerza su red eléctrica y suma 180 MW de potencia renovable, asegurando energía limpia para miles de hogares.