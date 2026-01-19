Mendoza: chofer desafectado por alcoholemia positiva

Llancanelo entra a red hemisférica de ave playera
El humedal de Malargüe fue incorporado a la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras por su valor clave para especies migratorias de relevancia global.
Un control de la CNRT en la Terminal de Ómnibus de Mendoza detectó 0,51 g/L en un conductor que iba a salir hacia Liniers y el viaje se frenó antes de partir.Sociedad19/01/2026Periodistas CuyoNoticias
Un conductor profesional fue desafectado de manera inmediata antes de iniciar un servicio de transporte de pasajeros, tras dar positivo en un control de alcoholemia realizado en la Terminal de Ómnibus de Mendoza. El test, efectuado por la CNRT, arrojó 0,51 gramos de alcohol por litro de sangre, valor incompatible con la normativa vigente.
El procedimiento se desarrolló como parte de los operativos habituales de fiscalización que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte realiza antes de la salida de servicios interurbanos y de larga distancia. En ese contexto, agentes identificados con indumentaria oficial se acercaron a la unidad estacionada en plataforma, cuando el micro ya se encontraba listo para recibir pasajeros y comenzar el recorrido. La escena quedó registrada en imágenes donde se observa al inspector manipulando un alcoholímetro portátil homologado, frente a una de las ruedas del ómnibus, mientras se completaba el chequeo previo.
El test de alcoholemia fue realizado al conductor asignado al servicio y el resultado quedó claramente visible en la pantalla del dispositivo. El display marcó 0,51 g/L, junto con la fecha y la hora del control, datos que forman parte del registro oficial del procedimiento. Ese nivel de alcohol en sangre supera el límite permitido para conductores profesionales, para quienes rige la tolerancia cero. El resultado fue impreso y asentado en el acta correspondiente, tal como establecen los protocolos de la CNRT.
El servicio y el destino previsto. El ómnibus involucrado era una unidad de larga distancia de dos pisos, identificada con la cartelería de la empresa prestataria y preparada para un viaje de varias horas. El destino final del servicio era el barrio de Liniers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las imágenes muestran el micro detenido en la dársena, con luces encendidas y en condiciones operativas, lo que confirma que el control se realizó antes del inicio del trayecto y sin pasajeros a bordo en circulación.
Ante el resultado positivo, el personal de fiscalización dispuso la desafectación inmediata del conductor. La medida implicó impedir la salida del micro hasta tanto la empresa garantizara la continuidad del servicio con otro chofer debidamente habilitado y en condiciones reglamentarias. La prioridad del procedimiento fue resguardar la seguridad de los pasajeros y evitar que la unidad iniciara el viaje con un conductor que no cumplía con los requisitos exigidos por la ley.
Además de la desafectación, los inspectores labraron el acta de infracción correspondiente, dando inicio a las actuaciones administrativas previstas para este tipo de faltas. La alcoholemia positiva en conductores profesionales está considerada una infracción grave debido al riesgo que representa para la seguridad vial. El trámite continúa por las vías administrativas habituales, donde se evalúan sanciones que pueden incluir multas y otras medidas según lo establecido en la normativa vigente.
Este tipo de operativos forma parte de una estrategia permanente de control en terminales y puntos clave del transporte de pasajeros. La CNRT realiza estas inspecciones con el objetivo de prevenir siniestros y garantizar que los servicios se desarrollen en condiciones seguras. Las imágenes del procedimiento, con el alcoholímetro en uso y la unidad lista para partir, reflejan la importancia de los controles previos y la aplicación inmediata de las medidas cuando se detectan incumplimientos.
