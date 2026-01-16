Semana Escolar 2026 convoca a comercios sanluiseños

Arrancó la construcción de 164 viviendas en San Luis
El Gobierno de San Luis convocó a todos los comercios de la provincia a participar de la Semana Escolar 2026, una iniciativa que busca facilitar el acceso de las familias a productos y servicios esenciales para el comienzo del ciclo lectivo. Las promociones estarán vigentes del 9 al 23 de febrero e incluirán beneficios en distintos rubros.
La convocatoria fue presentada este jueves por Julieta Nievas Bustos, subdirectora de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, durante una conferencia de prensa. Allí explicó que la Semana Escolar tiene como objetivo principal acompañar a las familias sanluiseñas en un momento clave del año, cuando se concentran numerosos gastos vinculados a la educación.
En ese marco, el Gobierno provincial trabaja de manera articulada con el sector privado para lanzar promociones y descuentos que permitan aliviar el presupuesto familiar. La iniciativa está pensada para incluir no solo a los comercios de las principales ciudades, sino también a aquellos que se encuentran en el interior provincial, con el fin de garantizar un alcance equitativo en todo el territorio. Las acciones comenzarán el 9 de febrero y se extenderán hasta el 23, fecha en la que inicia el ciclo lectivo, y podrán complementarse con los beneficios que ofrezca el Banco Nación en ese período.
La propuesta está abierta a una amplia variedad de comercios. No se limita únicamente a papelerías o librerías, sino que incluye también a negocios de indumentaria, calzado, uniformes escolares, peluquerías y otros servicios vinculados al inicio de clases. Según explicó la funcionaria, la idea es que cada comercio pueda ofrecer un precio especial en los productos o servicios que considere, de acuerdo con su disponibilidad y posibilidades.
Esos beneficios luego serán difundidos por el Gobierno provincial a través de la dirección de Defensa del Consumidor, para que los consumidores puedan conocer las distintas opciones y elegir la que mejor se ajuste a sus necesidades. Desde el Ejecutivo señalaron que se tuvo en cuenta la diversidad del entramado comercial de la provincia, entendiendo que existen grandes comercios con mayor capacidad de ofrecer promociones amplias y también pequeños negocios de barrio o del interior que podrán sumarse con propuestas acordes a su realidad.
Desde el Gobierno provincial, en conjunto con el ministerio de Educación, se sugirió una lista de elementos mínimos que se solicitarán para cada ciclo lectivo. Esta orientación busca dar previsibilidad tanto a las familias como a los comercios, aunque se aclaró que cada negocio podrá adaptar sus promociones según la mercadería disponible. Entre los productos considerados esenciales se destacan los cuadernos y las mochilas, señalados como elementos básicos para garantizar la asistencia de los chicos a clases. La iniciativa no impone un formato único, sino que promueve la flexibilidad, permitiendo que cada comercio arme kits escolares u ofrezca descuentos específicos según los niveles educativos. De esta manera, se busca cubrir las necesidades más frecuentes sin dejar de contemplar las particularidades de cada establecimiento comercial y de cada comunidad.
La subdirectora de Defensa del Consumidor informó que actualmente ya hay más de 20 comercios adheridos a la Semana Escolar 2026. Entre las promociones disponibles se encuentran kits escolares para distintos niveles educativos, descuentos en peluquerías, ofertas en indumentaria, calzado y uniformes, entre otros rubros. La convocatoria continúa abierta y se espera que más negocios se sumen en las próximas semanas.
Los comercios interesados pueden comunicarse con la dirección de Defensa del Consumidor a través de la Autopista de la Información, llamando al 2664-452000, interno 1058, o acercarse personalmente a las delegaciones ubicadas en las ciudades de San Luis, Villa Mercedes o Villa de Merlo. Desde el organismo destacaron la importancia de la participación del sector comercial para fortalecer esta propuesta, que apunta a facilitar el inicio del ciclo lectivo y a generar un beneficio directo para las familias de toda la provincia.
