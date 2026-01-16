Orrego resaltó valor social de colonias en Rawson

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, visitó una colonia de verano que funciona en el departamento Rawson y compartió actividades con niños, jóvenes y adultos. Durante el recorrido, observó el desarrollo de la propuesta recreativa y destacó el impacto social del programa, que busca promover la igualdad de oportunidades durante el receso estival en toda la provincia.

Recorrido oficial y diálogo con la comunidad



La visita se realizó en el Camping del Sindicato de Empleados de Comercio, donde Orrego estuvo acompañado por el ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y el intendente de Rawson, Carlos Munisaga. Las autoridades recorrieron las instalaciones, dialogaron con coordinadores y participantes, y observaron el trabajo cotidiano que se desarrolla en el predio. En ese marco, se puso en valor el rol de las colonias de verano como espacios de inclusión, contención social y recreación.

El gobernador sanjuanino destacó que estas políticas permiten generar ámbitos seguros y organizados para el disfrute durante el verano, especialmente para sectores que encuentran en estas propuestas una oportunidad de acceso a actividades recreativas, educativas y deportivas. La presencia de funcionarios provinciales y municipales permitió además fortalecer el vínculo institucional y acompañar de cerca el desarrollo del programa en territorio.

El alcance provincial y los datos del programa



Durante la recorrida, Orrego subrayó la magnitud de la iniciativa y su impacto en la comunidad sanjuanina. Señaló que más de 25 mil personas participan de las colonias de verano en distintos puntos de la provincia. En el caso puntual de Rawson, más de 350 niños y 200 adultos mayores comparten diariamente actividades pensadas para el esparcimiento, la educación y la inclusión.

El gobernador remarcó que el programa contempla aspectos clave como la atención nutricional y la integración de personas con discapacidad. En ese sentido, afirmó que estas políticas públicas fortalecen el tejido social y generan igualdad de oportunidades, al tiempo que garantizan el acceso a espacios recreativos de calidad durante el receso escolar. Las colonias se desarrollan de martes a viernes, de 8 a 13 horas, y se extenderán hasta el 30 de enero.

Actividades, sedes y enfoque temático



Las colonias de verano se llevan adelante en clubes, campings, escuelas, polideportivos, centros integradores comunitarios, uniones vecinales y predios municipales distribuidos en toda la provincia de San Juan. Esta edición tiene como eje la importancia de la energía solar para la vida de los sanjuaninos. A partir de esa temática, se impulsan propuestas vinculadas al uso de la tecnología, el reciclado y la creatividad.

Los participantes realizan actividades prácticas, como la construcción de objetos que funcionan con energías alternativas, los cuales luego serán expuestos. Además, se desarrollan juegos y dinámicas recreativas relacionadas con esta temática, adaptadas a las distintas edades. El enfoque busca combinar entretenimiento y aprendizaje, promoviendo valores vinculados al cuidado del ambiente y al uso responsable de los recursos naturales.

Organización, trabajo articulado y servicios integrales



El programa es ejecutado por la Dirección de Emergencia y Políticas Alimentarias y fue planificado con varios meses de anticipación. En noviembre del año pasado se realizaron capacitaciones destinadas a más de 2.000 coordinadores, profesores y monitores, entre ellos 30 personas con discapacidad, lo que permitió duplicar el cupo laboral en comparación con la edición 2025. Asimismo, se firmaron convenios con los municipios, responsables de las inscripciones, la asignación de predios habilitados, la sugerencia del personal y, en muchos casos, la organización del transporte para los asistentes.

Las colonias garantizan desayuno y almuerzo diarios, reforzando hábitos saludables, y cuentan con un abordaje interministerial que incluye acciones del Ministerio de Salud, como promoción de la salud bucal, vacunatorio solar y talleres de RCP. También se desarrollan actividades con bomberos y canes, talleres sobre sismos y emergencias, y presentaciones de artistas itinerantes, consolidando una propuesta integral orientada al bienestar comunitario.