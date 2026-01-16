Dos reptiles volvieron a su hábitat en San Luis

Dos reptiles nativos regresaron a la silvestría en la provincia de San Luis tras ser encontrados en zonas pobladas y recibir intervención especializada. Se trató de una boa de las vizcacheras y un lagarto overo, ambos rescatados gracias a la colaboración ciudadana. Con altas temperaturas, estos episodios se vuelven más frecuentes.

Cuando el ambiente natural se cruza con la ciudad



Durante el verano, la aparición de reptiles en áreas urbanas y periurbanas es un fenómeno habitual. Las temperaturas elevadas intensifican la actividad de muchas especies, que se desplazan en busca de alimento, refugio o condiciones adecuadas para regular su temperatura corporal. En este contexto se produjeron los recientes hallazgos. Desde la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable explicaron que estos comportamientos forman parte del ciclo biológico de los animales y no responden a situaciones de agresividad. Por ese motivo, se insiste en la importancia de no intentar capturarlos ni trasladarlos por cuenta propia. El contacto con profesionales, bomberos o equipos especializados permite actuar con rapidez, reducir riesgos y garantizar la correcta reinserción de los ejemplares en su entorno natural, sin provocarles daño ni estrés innecesario.

El caso de la boa de las vizcacheras en Luján



Uno de los rescates involucró a una boa de las vizcacheras, también conocida como lampalagua, cuyo nombre científico es Boa constrictor occidentalis. El animal fue encontrado en la Escuela N°315 “Maestro Gilberto Amieva Paiva”, en la localidad de Luján, conocida como la “Escuela del Molino”. Tras el aviso correspondiente, intervino el equipo del Área Natural Protegida Quebrada de las Higueritas, que realizó el retiro del reptil y su posterior devolución a la silvestría dentro de la reserva.

Esta especie es autóctona y se distribuye en toda la provincia, especialmente en zonas de monte y pastizales. No es venenosa y se alimenta de iguanas, aves y mamíferos como vizcachas, ratones y zorros. Su método de caza es la constricción: envuelve a la presa con su cuerpo hasta asfixiarla y luego la ingiere. Tiene hábitos crepusculares y nocturnos, es mayormente terrestre y no suele trepar árboles. Su estado de conservación está catalogado como amenazado, lo que refuerza la importancia de su protección.

Características y comportamiento de una especie protegida



La presencia de la boa de las vizcacheras en zonas pobladas suele generar sorpresa o temor, aunque los especialistas aclaran que no representa un peligro para las personas. No busca el contacto humano ni adopta conductas ofensivas. Sus presas y su modo de vida se desarrollan lejos de la actividad urbana. Las altas temperaturas pueden llevarla a transitar por espacios que, en el pasado, formaron parte de su hábitat natural. Este desplazamiento ocasional no implica un cambio permanente de comportamiento.

Desde el área ambiental remarcan que la convivencia responsable comienza con la información. Reconocer que se trata de una especie nativa, no venenosa y con un rol ecológico definido permite actuar con mayor tranquilidad y dar aviso a los organismos correspondientes, evitando acciones que puedan poner en riesgo tanto al animal como a las personas.

Un lagarto overo y el rol de la ciudadanía



El segundo caso involucró a un lagarto overo (Salvator merianae), hallado en cercanías de la ciudad de San Luis. Vecinos que advirtieron su presencia se compadecieron del animal y colaboraron para que fuera liberado en una zona despoblada con bosque nativo.

El lagarto overo es un reptil grande y robusto, de cuerpo oscuro con manchas claras. Tiene una dieta omnívora que incluye frutas, insectos y pequeños animales, lo que lo convierte en un aliado natural para el control de plagas. Es terrestre, diurno y buen nadador, y suele habitar zonas abiertas y boscosas. Aunque su tamaño puede impresionar, es pacífico y, ante el peligro, suele huir o defenderse solo si se siente acorralado.

Desde la secretaría de Ambiente recordaron que los animales silvestres no deben ser liberados sin asesoramiento veterinario o profesional, ya que una evaluación previa garantiza mayores posibilidades de supervivencia. Ante animales heridos o fuera de su hábitat, se debe dar aviso al área de Fauna al 2664-452000, interno 3372, o a la Policía Ambiental de San Luis a través del 911.