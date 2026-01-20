Maipú celebra el rock con una noche inolvidable

Función del circo Rodas a beneficio de bomberos de Guaymallén
Este miércoles 21 de enero, desde las 20:30, Maipú vivirá la cuarta edición de Rock con Vos. El evento se realizará en el Teatro Griego “Papa Francisco”, ubicado en el Parque Metropolitano Sur. Con entrada libre y una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y encuentro al aire libre, la jornada promete ser una celebración del rock nacional y de la identidad cultural mendocina.
La noche estará dedicada a homenajear a tres bandas emblemáticas del país: Divididos, Memphis La Blusera y Estelares. Los tributos estarán a cargo de Aladelta, La Triple y Alas Rotas, respectivamente. Cada grupo recorrerá los clásicos que marcaron distintas épocas del rock argentino. Desde el escenario, iluminado con tonos violetas y azules, los músicos compartirán su energía con un público que ya colma el anfiteatro en cada edición. Las imágenes del evento muestran una multitud vibrando al ritmo de las guitarras, bajo un cielo despejado y estrellado.
El Parque Metropolitano Sur se transforma en un punto de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades. Familias, grupos de amigos y amantes de la música se reúnen en un entorno natural y cuidado. La disposición del Teatro Griego permite una vista amplia del escenario, mientras que los food trucks ofrecen opciones gastronómicas para completar la experiencia. La organización prioriza la comodidad y la seguridad, con accesos señalizados y espacios para el descanso.
Cultura accesible y sostenida
Rock con Vos ya es parte de la agenda cultural de Maipú. El ciclo reafirma el compromiso del Municipio con el acceso libre a propuestas artísticas de calidad. Además de promover a músicos locales, el evento pone en valor los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión. La continuidad de esta iniciativa fortalece el vínculo entre la comunidad y su identidad cultural, consolidando al Teatro Griego como un símbolo de participación ciudadana.
Con cada edición, Rock con Vos suma nuevos públicos y propuestas. La cuarta noche anticipa una temporada cargada de actividades culturales en Maipú. El Municipio proyecta seguir ampliando la oferta artística, con ciclos que incluyan distintos géneros musicales y expresiones escénicas. Mientras tanto, el rock sigue sonando fuerte en el corazón del Parque Metropolitano, donde las luces del escenario y la energía del público confirman que la cultura vive y crece con vos.
El crimen ocurrió el sábado por la noche en el barrio El Alto. La víctima de 32 años recibió cinco disparos. Los sospechosos están identificados, pero no detenidos.
Con13 años, cayó al cauce el sábado por la tarde. Tras un intenso operativo nocturno entre pastizales y oscuridad, fue hallado muerto este domingo.
Profeta en su tierra. Nahuel Cambareri ganó la 9na fecha de la Temporada de Ruta, íntegramente se corrió en ell departamento de Luján de Cuyo .
Se trata de una vasija ancestral de alto valor histórico que constituye testimonio de las comunidades que habitaron este territorio sanjuanino
Una joven de 27 años y una menor de 8 sufrieron lesiones tras colisionar su moto contra una camioneta en el cruce de las rutas 24 y 28 este lunes por la tarde.