Maipú celebra el rock con una noche inolvidable

Este miércoles 21 de enero, desde las 20:30, Maipú vivirá la cuarta edición de Rock con Vos. El evento se realizará en el Teatro Griego “Papa Francisco”, ubicado en el Parque Metropolitano Sur. Con entrada libre y una propuesta que combina música en vivo, gastronomía y encuentro al aire libre, la jornada promete ser una celebración del rock nacional y de la identidad cultural mendocina.

Un escenario que une generaciones



La noche estará dedicada a homenajear a tres bandas emblemáticas del país: Divididos, Memphis La Blusera y Estelares. Los tributos estarán a cargo de Aladelta, La Triple y Alas Rotas, respectivamente. Cada grupo recorrerá los clásicos que marcaron distintas épocas del rock argentino. Desde el escenario, iluminado con tonos violetas y azules, los músicos compartirán su energía con un público que ya colma el anfiteatro en cada edición. Las imágenes del evento muestran una multitud vibrando al ritmo de las guitarras, bajo un cielo despejado y estrellado.

Un espacio pensado para todos



El Parque Metropolitano Sur se transforma en un punto de encuentro para vecinos y vecinas de todas las edades. Familias, grupos de amigos y amantes de la música se reúnen en un entorno natural y cuidado. La disposición del Teatro Griego permite una vista amplia del escenario, mientras que los food trucks ofrecen opciones gastronómicas para completar la experiencia. La organización prioriza la comodidad y la seguridad, con accesos señalizados y espacios para el descanso.

Cultura accesible y sostenida

Rock con Vos ya es parte de la agenda cultural de Maipú. El ciclo reafirma el compromiso del Municipio con el acceso libre a propuestas artísticas de calidad. Además de promover a músicos locales, el evento pone en valor los espacios públicos como lugares de encuentro y expresión. La continuidad de esta iniciativa fortalece el vínculo entre la comunidad y su identidad cultural, consolidando al Teatro Griego como un símbolo de participación ciudadana.

Lo que viene



Con cada edición, Rock con Vos suma nuevos públicos y propuestas. La cuarta noche anticipa una temporada cargada de actividades culturales en Maipú. El Municipio proyecta seguir ampliando la oferta artística, con ciclos que incluyan distintos géneros musicales y expresiones escénicas. Mientras tanto, el rock sigue sonando fuerte en el corazón del Parque Metropolitano, donde las luces del escenario y la energía del público confirman que la cultura vive y crece con vos.