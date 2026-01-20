Maipú impulsa empleo con programas de capacitación

La Municipalidad de Maipú refuerza su compromiso con el desarrollo laboral. En los últimos dos años, cerca de 1.500 vecinos participaron en programas de capacitación, talleres de orientación y prácticas laborales. El objetivo es claro: mejorar la empleabilidad, conectar a los maipucinos con empresas y facilitar el acceso a empleos formales.

Formación profesional en crecimiento



Entre 2024 y 2025, alrededor de 600 personas concluyeron cursos de formación profesional. La oferta incluyó talleres de gastronomía, textil, electricidad domiciliaria, reparación de electrodomésticos y construcción en seco. Estas capacitaciones, que van desde clases breves hasta ciclos de tres meses, brindan herramientas inmediatas para el trabajo. Además, generan un impacto directo en la economía local al ofrecer mano de obra calificada y disponible para distintos rubros.

Orientación laboral y acompañamiento



Más de 800 vecinos participaron en talleres de orientación laboral. Allí aprendieron a elaborar un currículum efectivo y a enfrentar entrevistas de trabajo con mayor seguridad. Estas instancias se dictaron en diferentes distritos del departamento y también en escuelas secundarias, preparando a los jóvenes para su ingreso al mundo laboral. El Municipio articuló además con programas nacionales y provinciales como Enlace, Enlazados, Fomentar Empleo e Intercosecha. Gracias a esta vinculación, más de 150 personas lograron insertarse en comercios, industrias y servicios locales.



La comuna también impulsa el empleo independiente. A través de programas específicos, se acompaña a emprendedores locales en el desarrollo de sus proyectos productivos. Este apoyo incluye asesoramiento, capacitación y herramientas para potenciar iniciativas que fortalecen la economía del departamento. En paralelo, cerca de 1.480 personas pasaron por las instalaciones municipales para registrar su currículum, realizar entrevistas y adherirse a los programas de empleo disponibles.

Proyecciones para 2026



El Municipio ya proyecta ampliar su oferta de capacitación para este año. Entre las nuevas propuestas se destacan cursos de Inteligencia Artificial aplicada a la empleabilidad, Ceremonial y Protocolo, y Pintura en obra. Estas temáticas buscan responder a las demandas actuales y preparar a los vecinos para los desafíos del futuro laboral. Con estas iniciativas, Maipú reafirma su compromiso con la generación de oportunidades y el desarrollo productivo, consolidando un camino de inclusión y crecimiento para toda la comunidad.