El Hospital Marcial Quiroga ofrece mamografías sin turno durante octubre

La iniciativa busca fomentar la detección temprana del cáncer de mama en San Juan. Durante todo el mes, la Unidad de Mama realiza estudios gratuitos y sin turno previo.Salud21/10/2025Redacción CuyoNoticias
En el marco del Mes de Concientización del Cáncer de Mama, el Hospital Marcial Quiroga refuerza su trabajo de prevención con una campaña de mamografías a libre demanda. El objetivo es facilitar el acceso al estudio que permite detectar lesiones antes de que el tumor sea palpable y reducir la mortalidad hasta en un 25 %.
La Unidad de Mama del hospital, creada en 2016 y acreditada por la Sociedad Argentina de Mastología, cuenta con un equipo interdisciplinario que acompaña de manera integral a pacientes con enfermedades mamarias. “La detección temprana es clave para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de cura”, destacaron desde el servicio.
El cáncer de mama sigue siendo la primera causa de muerte oncológica en mujeres a nivel mundial. Desde el hospital y por medio de la unidad, se indica que la mamografía continúa siendo el único método de control poblacional con evidencia científica sólida para reducir la mortalidad, logrando disminuirla hasta en un 25%, ya que permite detectar lesiones incluso antes de que el tumor sea palpable.
Desde el hospital invitan a todas las mujeres sanjuaninas a realizarse el control mamográfico y a prestar atención a posibles signos de alerta, como cambios en la forma o textura de las mamas, secreciones o retracción del pezón.
Síntomas a tener en cuenta en las mamas
Engrosamiento de la piel
Hundimiento o retracción
Costra o cambios en el pezón
Secreción anormal del pezón
Irritación, picazón o dolor persistente
Pezón hundido o desviado
Aumento de venas visibles
Protuberancias o nódulos
Úlceras o heridas que no cicatrizan
Apariencia de piel de naranja
Cambio de forma o tamaño de la mama
Bulto no visible, pero perceptible al tacto
Semana Rosa
Durante la semana del 20 al 24 de octubre la Unidad de Mama realizará diversas actividades de promoción y prevención del cáncer de mama en el patio de ingreso al Hospital Marcial Quiroga con charlas informativas y consejos de prevención, además de actividades recreativas y testimonios de pacientes oncológicos.
Participará personal de Ginecología, Kinesiología, alumnos de la Universidad Católica de Cuyo y de Congreso, pacientes, familiares y la comunidad hospitalaria.
