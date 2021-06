Un móvil ginecológico recorre San Martín brindando atención a mujeres

El operativo recorre el departamento hasta el 30 de junio. Es gratuito y está dirigido a personas que no tienen obra social.

Durante dos semanas y media el móvil de la Unidad Ginecológica de la comuna de San Martín recorrerá los distritos, brindando este servicio de salud exclusivamente a mujeres que no poseen obra social y con la cual pueden acceder a mamografías, para mujeres de 50 a 65 años (con estudios anteriores); toma de Pap, para pacientes de 24 años en adelante; implantes subdérmico, desde los 13 a los 19 años; colocación de DIU, entrega de métodos anticonceptivos y consejerías, entre otros servicios.

“Si bien este contexto de pandemia nos aleja de algunos servicios públicos tenemos que saber que las mujeres no debemos descuidarnos, estamos convocando a todas las vecinas del departamento que no tienen cobertura médica a que accedan a esta campaña, sabemos que sólo en 50% cuenta con una obra social y que en algunos casos no realizan las coberturas necesarias; por eso hoy tenemos la unidad recorriendo nuestro departamento” dijo la Secretaria de Hacienda, Elisabeth Crescitelli.

La unidad móvil está totalmente equipada y adaptada a lo requerido, también cuenta con un equipo de profesionales y estará presente en el departamento dos semanas y media.

CRONOGRAMA:

14 y 15 de junio. Paseo de la Patria, de San Martín

16 de junio. Montecaseros, en el Club Social Montecaseros

17 y 18 de junio. Buen Orden, en la delegación municipal

22 y 23 de junio - CIC Tres Porteñas

24 de junio - El Central, en la escuela José Hernández

28 y 29 de Junio - CIC Palmira

30 de junio – Palmira, en la plaza del barrio Río Mendoza

“Nosotros vamos en apoyo territorial a todos los distritos, especialmente los más alejados en donde no se tiene un fácil acceso”, dijo Miriam Ferreyra, jefa del Programa de Salud Reproductiva de Provincia, y siguió “con la unidad se llega a brindar atención gratuita a más de 50 mujeres por día, con turnos repartidos entre aproximadamente 15 mamografías, 30 Pap, 12 implantes, además de la consejerías y la entrega de métodos anticonceptivos. Es una tarea que abarca desde el inicio de la salud reproductiva hasta la temprana detección y tratamiento de un cáncer de mamas” finalizó.

Este es un trabajo coordinado junto al Hospital Perrupato, ya que a todos los estudios son realizados en la unidad pero se les toma lectura en el nosocomio y luego se procede al contacto con los pacientes para el inicio de algún tratamiento o la entrega del informe final.

Para la atención se deben solicitar turnos al 2634259727 o al 2634650216 de lunes a viernes de 9 a 13 horas.

Se recuerda a quienes asistan al Móvil Ginecológico, cumplir estrictamente con el protocolo sanitario: uso de barbijo obligatorio y distanciamiento social. El horario en todos los casos es de 9 a 13.