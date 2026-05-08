Auto volcó y derribó una columna en ruta

Perdió el control y terminó volcado en la ruta

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió este viernes 8 de mayo por la mañana en la Autopista 25 de Mayo, en la provincia de San Luis. Un automóvil Fiat Siena terminó volcado sobre uno de los carriles luego de chocar contra una columna de iluminación del cantero central. El conductor, de 34 años, no sufrió lesiones visibles.

Cómo quedó el vehículo

Las imágenes muestran el importante nivel de destrucción que sufrió el automóvil tras el impacto. El Fiat Siena quedó completamente invertido, con las ruedas hacia arriba y atravesado sobre la calzada del carril contrario.

La violencia del choque arrancó de base una columna de alumbrado público, que cayó sobre la carrocería del vehículo. El poste quedó apoyado desde la parte trasera hasta el techo del auto, generando severos daños estructurales.



También se observan roturas en la luneta trasera, deformaciones en el techo y daños en distintos sectores de la carrocería. Varias piezas quedaron dispersas sobre el asfalto y la banquina, entre ellas fragmentos plásticos y partes del espejo lateral.

El accidente ocurrió al amanecer

El siniestro vial se registró alrededor de las 6:15 de la mañana, a la altura del kilómetro 7 de la Autopista 25 de Mayo, en el tramo que conecta la ciudad de San Luis con La Punta.



De acuerdo con las primeras averiguaciones policiales, el conductor circulaba de sur a norte cuando perdió el control del vehículo por causas que todavía intentan establecerse. Tras desviarse hacia el cantero central, el automóvil impactó contra la columna y terminó volcando.

Las fotografías permiten ver que el accidente ocurrió en una zona con iluminación pública y doble circulación. A pesar de la magnitud del vuelco, el habitáculo del auto no quedó completamente aplastado, un detalle que pudo haber sido clave para evitar lesiones más graves.

Perdió el control y terminó volcado en la ruta

Intervención policial y asistencia médica

Minutos después del choque llegaron efectivos policiales y personal médico del Sempro. Los profesionales de salud revisaron al conductor en el lugar y confirmaron que se encontraba en buen estado general y sin heridas visibles.

Mientras tanto, personal de distintas dependencias de la Policía de la Provincia de San Luis trabajó en la zona para ordenar el tránsito y prevenir nuevos accidentes durante las tareas de asistencia y remoción del vehículo.

El hecho volvió a poner en foco los riesgos de circular durante las primeras horas de la mañana, especialmente en rutas y autopistas donde la velocidad suele ser mayor y cualquier pérdida de control puede terminar en un impacto de gran violencia.