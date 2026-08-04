FOPEA busca las mejores investigaciones de 2026

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) abrió la inscripción para la 13ª edición de su Premio al Periodismo de Investigación. La convocatoria está destinada a periodistas que hayan publicado investigaciones en medios de comunicación argentinos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, sin importar el formato en el que hayan sido difundidas.

Una convocatoria para reconocer el mejor periodismo

El premio distingue trabajos que se destaquen por su impacto social, la calidad de las fuentes, el rigor metodológico, el compromiso ético y la innovación en la forma de contar historias. Los participantes podrán inscribirse en las categorías de medios o emprendimientos de hasta 20 periodistas, medios de 21 a 100 integrantes, medios de más de 101 periodistas, crónica periodística y estudiantes universitarios, quienes competirán por el reconocimiento especial "James Rowe".

Además, todos los trabajos presentados serán considerados para una serie de reconocimientos especiales que distinguen la mejor investigación colaborativa, la mejor investigación sobre temas urgentes, el mejor trabajo de periodismo local, las propuestas en formatos emergentes o nativos digitales, el Reconocimiento a la Libertad de Expresión y el Premio Mayor.

Qué tendrá en cuenta el jurado

El jurado estará integrado por los periodistas Alicia Miller, Juan Mascardi y Miguel Verlárdez. Entre los criterios de evaluación figuran la relevancia pública de la investigación, la riqueza y diversidad de las fuentes consultadas, la calidad narrativa, la innovación en las técnicas de investigación y el estricto cumplimiento del Código de Ética de FOPEA.

Al momento de la inscripción, los postulantes deberán presentar una fundamentación que explique la originalidad del tema, el proceso de investigación desarrollado y el aporte social del trabajo, además de consignar los datos de la publicación y del autor.

Cómo participar

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 30 de septiembre de 2026 a las 23.59. Los ganadores se darán a conocer el 5 de noviembre de 2026.

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción y adjuntar la información requerida sobre la investigación presentada. Para consultas, FOPEA habilitó el correo electrónico [email protected].

En paralelo, la organización también invitó a periodistas y docentes universitarios a sumarse como socios de FOPEA, con el objetivo de fortalecer la red federal de profesionales comprometidos con la calidad periodística y la defensa de la libertad de expresión en Argentina.